В Москве ко Дню города привели в порядок набережные, мосты и фонтаны
Виды Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Набережные, мосты и фонтаны привели в порядок в преддверии празднования Дня города в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"В преддверии празднования Дня города специалисты ГБУ "Гормост" провели масштабную промывку объектов, находящихся на балансе предприятия. Всего в порядок привели около 1600 городских объектов. Это мосты, транспортные тоннели, набережные, фонтаны, памятники, подземные и надземные пешеходные переходы. В их числе фонтанный комплекс на Манежной площади, фонтан "Годы войны" на Поклонной горе, Парящий мост в парке "Зарядье", памятник Шарлю де Голлю и Крымский мост", - говорится в сообщении.
30 августа, 14:47День города пройдет без массовых гуляний, заявил Собянин
Отмечается, что специалисты очистили от грязи и пыли конструктивные элементы, все поверхности, ограждения и лестничные сходы. Кроме того, на 1100 сооружениях был проведен косметический ремонт — локальная покраска и штукатурные работы.
"В мероприятиях было задействовано около 40 единиц техники и более 130 сотрудников "Гормоста". Некоторые объекты промывали с привлечением спецтехники — автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин. Очистка памятников и фонтанов проводилась вручную специальными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, а для промывки тоннелей и мостов использовали щелочные растворы. Работы были проведены в течение двух недель", - говорится в сообщении.
25 августа, 17:52КультураМосквичей в День города ждет 24 сеанса интеллектуальных игр