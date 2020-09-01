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В Москве ко Дню города привели в порядок набережные, мосты и фонтаны
Набережные, мосты и фонтаны привели в порядок в преддверии празднования Дня города в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:38
2020-09-01T11:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
инфраструктура
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Набережные, мосты и фонтаны привели в порядок в преддверии празднования Дня города в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства."В преддверии празднования Дня города специалисты ГБУ "<a href="http://ria.ru/organization_GBU_Gormost/" target="_blank" data-auto="true">Гормост</a>" провели масштабную промывку объектов, находящихся на балансе предприятия. Всего в порядок привели около 1600 городских объектов. Это мосты, транспортные тоннели, набережные, фонтаны, памятники, подземные и надземные пешеходные переходы. В их числе фонтанный комплекс на Манежной площади, фонтан "Годы войны" на Поклонной горе, Парящий мост в парке "<a href="http://ria.ru/organization_Zarjade/" target="_blank" data-auto="true">Зарядье</a>", памятник Шарлю де Голлю и Крымский мост", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты очистили от грязи и пыли конструктивные элементы, все поверхности, ограждения и лестничные сходы. Кроме того, на 1100 сооружениях был проведен косметический ремонт — локальная покраска и штукатурные работы."В мероприятиях было задействовано около 40 единиц техники и более 130 сотрудников "Гормоста". Некоторые объекты промывали с привлечением спецтехники — автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин. Очистка памятников и фонтанов проводилась вручную специальными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, а для промывки тоннелей и мостов использовали щелочные растворы. Работы были проведены в течение двух недель", - говорится в сообщении.
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инфраструктура, москва, общество

В Москве ко Дню города привели в порядок набережные, мосты и фонтаны

11:38 01.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Виды Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Набережные, мосты и фонтаны привели в порядок в преддверии празднования Дня города в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"В преддверии празднования Дня города специалисты ГБУ "Гормост" провели масштабную промывку объектов, находящихся на балансе предприятия. Всего в порядок привели около 1600 городских объектов. Это мосты, транспортные тоннели, набережные, фонтаны, памятники, подземные и надземные пешеходные переходы. В их числе фонтанный комплекс на Манежной площади, фонтан "Годы войны" на Поклонной горе, Парящий мост в парке "Зарядье", памятник Шарлю де Голлю и Крымский мост", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты очистили от грязи и пыли конструктивные элементы, все поверхности, ограждения и лестничные сходы. Кроме того, на 1100 сооружениях был проведен косметический ремонт — локальная покраска и штукатурные работы.
"В мероприятиях было задействовано около 40 единиц техники и более 130 сотрудников "Гормоста". Некоторые объекты промывали с привлечением спецтехники — автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин. Очистка памятников и фонтанов проводилась вручную специальными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, а для промывки тоннелей и мостов использовали щелочные растворы. Работы были проведены в течение двух недель", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниИнфраструктураМоскваОбщество
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