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Туризм
https://ria.ru/20200901/moskva-1576557825.html
На туристической платформе Russpass появились видеоролики о Москве
Видеоролики об истории, архитектуре и культуре Москвы появились на сайте туристического сервиса Russpass, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T08:56
2020-09-01T08:56
туризм
наталья сергунина
новости - туризм
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Видеоролики об истории, архитектуре и культуре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> появились на сайте туристического сервиса Russpass, сообщается на <a href="https://www.mos.ru/news/item/78974073/?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> мэра столицы."Цикл будет постепенно пополняться. Уже сейчас можно посмотреть семь познавательных роликов. Они доступны на русском и английском языках", - цитирует сайт слова заммэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Sergunina/" target="_blank" data-auto="true">Натальи Сергуниной</a>.Отмечается, что серия мини-историй подготовлена при участии известного российского журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Раевского.Интеллектуальную цифровую туристическую платформу Russpass разрабатывает правительство Москвы совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сервис будет доступен на шести языках с круглосуточной службой поддержки. С помощью Russpass можно будет, в частности, купить авиабилеты и забронировать гостиницу, спланировать пребывание в Москве, включая посещение культурных мероприятий. В туристический пакет также войдет транспортная карта.При планировании путешествия по Москве пользователи Russpass смогут воспользоваться одной из двух опций: приобрести готовый туристический пакет или сформировать индивидуальный маршрут в конструкторе поездки. В рамках готового пакета пользователи получат бесплатный доступ во все региональные музеи Москвы и набор других сервисов. Выбранные маршруты и приобретенные электронные билеты сохранятся в личном кабинете Russpass, распечатывать их не потребуется.
https://ria.ru/20200831/tekhnoparki-1576548946.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
наталья сергунина, новости - туризм, москва, общество

На туристической платформе Russpass появились видеоролики о Москве

08:56 01.09.2020
157
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Видеоролики об истории, архитектуре и культуре Москвы появились на сайте туристического сервиса Russpass, сообщается на сайте мэра столицы.
"Цикл будет постепенно пополняться. Уже сейчас можно посмотреть семь познавательных роликов. Они доступны на русском и английском языках", - цитирует сайт слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Отмечается, что серия мини-историй подготовлена при участии известного российского журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Раевского.
Интеллектуальную цифровую туристическую платформу Russpass разрабатывает правительство Москвы совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сервис будет доступен на шести языках с круглосуточной службой поддержки. С помощью Russpass можно будет, в частности, купить авиабилеты и забронировать гостиницу, спланировать пребывание в Москве, включая посещение культурных мероприятий. В туристический пакет также войдет транспортная карта.
При планировании путешествия по Москве пользователи Russpass смогут воспользоваться одной из двух опций: приобрести готовый туристический пакет или сформировать индивидуальный маршрут в конструкторе поездки. В рамках готового пакета пользователи получат бесплатный доступ во все региональные музеи Москвы и набор других сервисов. Выбранные маршруты и приобретенные электронные билеты сохранятся в личном кабинете Russpass, распечатывать их не потребуется.
Флажки Наукограда - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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ТуризмНаталья СергунинаНовости - ТуризмМоскваОбщество
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