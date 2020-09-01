https://ria.ru/20200901/moskva-1576557825.html

На туристической платформе Russpass появились видеоролики о Москве

Видеоролики об истории, архитектуре и культуре Москвы появились на сайте туристического сервиса Russpass, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T08:56

2020-09-01T08:56

2020-09-01T08:56

туризм

наталья сергунина

новости - туризм

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Видеоролики об истории, архитектуре и культуре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> появились на сайте туристического сервиса Russpass, сообщается на <a href="https://www.mos.ru/news/item/78974073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> мэра столицы."Цикл будет постепенно пополняться. Уже сейчас можно посмотреть семь познавательных роликов. Они доступны на русском и английском языках", - цитирует сайт слова заммэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Sergunina/" target="_blank" data-auto="true">Натальи Сергуниной</a>.Отмечается, что серия мини-историй подготовлена при участии известного российского журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Раевского.Интеллектуальную цифровую туристическую платформу Russpass разрабатывает правительство Москвы совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сервис будет доступен на шести языках с круглосуточной службой поддержки. С помощью Russpass можно будет, в частности, купить авиабилеты и забронировать гостиницу, спланировать пребывание в Москве, включая посещение культурных мероприятий. В туристический пакет также войдет транспортная карта.При планировании путешествия по Москве пользователи Russpass смогут воспользоваться одной из двух опций: приобрести готовый туристический пакет или сформировать индивидуальный маршрут в конструкторе поездки. В рамках готового пакета пользователи получат бесплатный доступ во все региональные музеи Москвы и набор других сервисов. Выбранные маршруты и приобретенные электронные билеты сохранятся в личном кабинете Russpass, распечатывать их не потребуется.

https://ria.ru/20200831/tekhnoparki-1576548946.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья сергунина, новости - туризм, москва, общество