https://ria.ru/20200901/monastyr-1576595983.html

Епархия пригрозила изгнать из монахинь сторонниц Сергия

Екатеринбургская епархия может расстричь из монахинь тех, кто отказался покидать захваченный схимонахом Сергием (Николаем Романовым) Среднеуральский монастырь,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T18:11

2020-09-01T18:11

2020-09-01T18:11

среднеуральский женский монастырь

схимонах сергий (николай романов)

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости.</strong> Екатеринбургская епархия может расстричь из монахинь тех, кто отказался покидать захваченный схимонахом <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">Сергием </a>(Николаем Романовым) Среднеуральский монастырь, несмотря на указ митрополита об их переводе в другие обители, заявил журналистам секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).Ранее в епархии сообщили агентству, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл издал указ о переводе насельниц <a href="https://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr" target="_blank">Среднеуральского монастыря</a> в другие женские обители. Во вторник представитель схимонаха Всеволод Могучев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал открытое письмо с подписью 153 монахинь, которые "осознанно и окончательно приняли решение оставаться в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" вместе со своим духовником схиигуменом Сергием"."Строго говоря, монаха невозможно наказать, поскольку он сам добровольно решил избрать путь уничижения, покаяния и самоотверженного служения Церкви. Кающийся сам себя наказывает и избирает путь самоисправления и самопонуждения к добру. Но когда монах лишь по виду несет жизнь покаянную, а по факту самовольную – Святая Церковь, отвергающая всякую ложь, вынуждена будет засвидетельствовать фактическое прекращение им монашеской жизни, в случае упорства объявит об этом открыто", - заявил игумен Вениамин.Он подчеркнул, что монахиням не была "предоставлена возможность добровольного перехода в другие монастыри", как говорится в послании. Насельницы обители были направлены в иные монастыри, и они не могут по своей воле выбирать, где именно нести послушание. Помимо этого, уточнил Райников, монахини называют Сергия схиигуменом, что уже не соответствует действительности, поскольку он извержен из сана и не может, согласно канонам, быть духовником. Он отметил, что в послании вместе приводятся понятия насельницы и братия, что противоречит запрещенной практике двойных монастырей, когда монашеское послушание проходят монахини и монахи совместно.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.

https://ria.ru/20200816/1575849017.html

https://ria.ru/20200823/skhimonakh-1576213935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, общество