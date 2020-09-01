https://ria.ru/20200901/molodezh-1576572406.html

Путин отметил самоотверженность современной молодежи

Такие качества, как самоотверженность, любовь к родине, стремление быть полезными своей стране, есть у сегодняшних поколений молодых людей, как и у их... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:08

2020-09-01T13:08

2020-09-01T13:08

75 лет великой победы

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151586/76/1515867626_0:73:3383:1976_1400x0_80_0_0_ec4993287b78129de35aba535d123704.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Такие качества, как самоотверженность, любовь к родине, стремление быть полезными своей стране, есть у сегодняшних поколений молодых людей, как и у их сверстников времен Великой Отечественной войны, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".Президент напомнил, что молодые люди, только вернувшиеся с фронтов <a href="https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna" target="_blank">Великой Отечественной войны</a>, тогда жадно набрасывались на учебу, старались как можно скорее наверстать упущенное."Они понимали, какую ценность представляют из себя знания, в том числе благодаря этому страна не только восстановила экономику, но и достигла совершенно очевидно лидирующих позиций в мире по самым разным направлениям. Многие наши выдающиеся ученые, такие как Нобелевские лауреаты Александр Прохоров, Николай Басов, например, в 20 с небольшим лет сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Совсем еще молодые исследователи, в том числе Игорь Курчатов, Анатолий Александров, ковали победу в тылу, решали насущные, фронтовые задачи", - отметил Путин.

https://ria.ru/20200901/rossiyane-1576570194.html

3

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество