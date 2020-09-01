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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200901/molodezh-1576572406.html
Путин отметил самоотверженность современной молодежи
Такие качества, как самоотверженность, любовь к родине, стремление быть полезными своей стране, есть у сегодняшних поколений молодых людей, как и у их... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:08
2020-09-01T13:08
75 лет великой победы
россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Такие качества, как самоотверженность, любовь к родине, стремление быть полезными своей стране, есть у сегодняшних поколений молодых людей, как и у их сверстников времен Великой Отечественной войны, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".Президент напомнил, что молодые люди, только вернувшиеся с фронтов <a href="https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna" target="_blank">Великой Отечественной войны</a>, тогда жадно набрасывались на учебу, старались как можно скорее наверстать упущенное."Они понимали, какую ценность представляют из себя знания, в том числе благодаря этому страна не только восстановила экономику, но и достигла совершенно очевидно лидирующих позиций в мире по самым разным направлениям. Многие наши выдающиеся ученые, такие как Нобелевские лауреаты Александр Прохоров, Николай Басов, например, в 20 с небольшим лет сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Совсем еще молодые исследователи, в том числе Игорь Курчатов, Анатолий Александров, ковали победу в тылу, решали насущные, фронтовые задачи", - отметил Путин.
https://ria.ru/20200901/rossiyane-1576570194.html
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россия, владимир путин, общество

Путин отметил самоотверженность современной молодежи

13:08 01.09.2020
328
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018
Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Такие качества, как самоотверженность, любовь к родине, стремление быть полезными своей стране, есть у сегодняшних поколений молодых людей, как и у их сверстников времен Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я абсолютно убежден, что самоотверженность, любовь к родине, такое же честное стремление быть полезными своей стране, есть и у сегодняшних поколений молодых людей - так же, как это было у тех, кто завоевал нам победу. Как есть возможности для того, чтобы эти лучшие качества проявить сегодня", - сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.

Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".
Президент напомнил, что молодые люди, только вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной войны, тогда жадно набрасывались на учебу, старались как можно скорее наверстать упущенное.
"Они понимали, какую ценность представляют из себя знания, в том числе благодаря этому страна не только восстановила экономику, но и достигла совершенно очевидно лидирующих позиций в мире по самым разным направлениям. Многие наши выдающиеся ученые, такие как Нобелевские лауреаты Александр Прохоров, Николай Басов, например, в 20 с небольшим лет сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Совсем еще молодые исследователи, в том числе Игорь Курчатов, Анатолий Александров, ковали победу в тылу, решали насущные, фронтовые задачи", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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