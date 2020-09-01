https://ria.ru/20200901/modernizatsiya-1576603413.html
На Кубани предложили включить модернизацию курортов в нацпроект
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину включить в нацпроект модернизацию инженерной инфраструктуры... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T21:41
2020-09-01T21:41
2020-09-01T21:41
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
михаил мишустин
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Краснодарского края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> предложил премьер-министру РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> включить в нацпроект модернизацию инженерной инфраструктуры курортов страны, сообщает администрация региона.Уточняется, что речь о развитии прибрежных территорий, сохранении детских здравниц и санаториев шла на двусторонней встрече губернатора и премьер-министра. Как поясняют региональные власти, Краснодарский край является крупнейшим курортом, ежегодно принимающим поток туристов со всей страны и из-за рубежа. При этом нагрузка на инфраструктуру также возрастает. С учетом того, что большая часть коммунальных сетей построена в 70-80-х годах и имеет высокий износ, в сезон неминуемо возникают перебои с водой, электроснабжением, не справляется канализация.Кроме того, губернатор акцентировал внимание главы кабмина на вопросе сохранения детских здравниц и санаториев, субсидировании затрат на обновление номерного фонда и оборудования. По словам главы края, важно избежать их перепрофилирования. "Прошу предусмотреть преференции детским здравницам в рамках госпрограммы. Эти учреждения должны знать, что нужны, иначе мы лишимся детского отдыха не только в крае, но и стране", - отметил Кондратьев.Мишустин ответил, что предложение о включении в разрабатываемый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" финансирования модернизации инфраструктуры в курортных городах страны будет рассмотрено.В связи с коронавирусом курортный сезон в Краснодарском крае полноценно начался 21 июня, когда региональные власти сняли карантин и разрешили работу гостиниц и пансионатов. Министр курортов Кубани <a href="http://ria.ru/person_svetlana-balaeva/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Балаева</a> ранее сообщила РИА Новости, что по итогам трех летних месяцев регион должен принять не менее 7 миллионов гостей, кроме того, власти надеются на активный бархатный сезон. В прошлом году в летние месяцы край посетили около 10 миллионов туристов.
https://ria.ru/20200831/kuban-1576549401.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вениамин кондратьев, михаил мишустин, общество
КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
включить в нацпроект модернизацию инженерной инфраструктуры курортов страны, сообщает администрация региона.
Уточняется, что речь о развитии прибрежных территорий, сохранении детских здравниц и санаториев шла на двусторонней встрече губернатора и премьер-министра. Как поясняют региональные власти, Краснодарский край является крупнейшим курортом, ежегодно принимающим поток туристов со всей страны и из-за рубежа. При этом нагрузка на инфраструктуру также возрастает. С учетом того, что большая часть коммунальных сетей построена в 70-80-х годах и имеет высокий износ, в сезон неминуемо возникают перебои с водой, электроснабжением, не справляется канализация.
"Сейчас разрабатывается федеральная программа по развитию туризма. Просим включить туда мероприятия, которые помогут краю решить эти глобальные проблемы, заложить средства в модернизацию и строительство инфраструктуры", – приводятся в сообщении слова Кондратьева, который обратился к председателю правительства РФ.
Кроме того, губернатор акцентировал внимание главы кабмина на вопросе сохранения детских здравниц и санаториев, субсидировании затрат на обновление номерного фонда и оборудования. По словам главы края, важно избежать их перепрофилирования. "Прошу предусмотреть преференции детским здравницам в рамках госпрограммы. Эти учреждения должны знать, что нужны, иначе мы лишимся детского отдыха не только в крае, но и стране", - отметил Кондратьев.
Мишустин ответил, что предложение о включении в разрабатываемый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" финансирования модернизации инфраструктуры в курортных городах страны будет рассмотрено.
В связи с коронавирусом курортный сезон в Краснодарском крае полноценно начался 21 июня, когда региональные власти сняли карантин и разрешили работу гостиниц и пансионатов. Министр курортов Кубани Светлана Балаева
ранее сообщила РИА Новости, что по итогам трех летних месяцев регион должен принять не менее 7 миллионов гостей, кроме того, власти надеются на активный бархатный сезон. В прошлом году в летние месяцы край посетили около 10 миллионов туристов.