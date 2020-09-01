Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20200901/modernizatsiya-1576603413.html
На Кубани предложили включить модернизацию курортов в нацпроект
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину включить в нацпроект модернизацию инженерной инфраструктуры... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T21:41
2020-09-01T21:41
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155619/81/1556198138_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ee40a884989fb3ba66708b0ad335530d.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Краснодарского края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> предложил премьер-министру РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> включить в нацпроект модернизацию инженерной инфраструктуры курортов страны, сообщает администрация региона.Уточняется, что речь о развитии прибрежных территорий, сохранении детских здравниц и санаториев шла на двусторонней встрече губернатора и премьер-министра. Как поясняют региональные власти, Краснодарский край является крупнейшим курортом, ежегодно принимающим поток туристов со всей страны и из-за рубежа. При этом нагрузка на инфраструктуру также возрастает. С учетом того, что большая часть коммунальных сетей построена в 70-80-х годах и имеет высокий износ, в сезон неминуемо возникают перебои с водой, электроснабжением, не справляется канализация.Кроме того, губернатор акцентировал внимание главы кабмина на вопросе сохранения детских здравниц и санаториев, субсидировании затрат на обновление номерного фонда и оборудования. По словам главы края, важно избежать их перепрофилирования. "Прошу предусмотреть преференции детским здравницам в рамках госпрограммы. Эти учреждения должны знать, что нужны, иначе мы лишимся детского отдыха не только в крае, но и стране", - отметил Кондратьев.Мишустин ответил, что предложение о включении в разрабатываемый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" финансирования модернизации инфраструктуры в курортных городах страны будет рассмотрено.В связи с коронавирусом курортный сезон в Краснодарском крае полноценно начался 21 июня, когда региональные власти сняли карантин и разрешили работу гостиниц и пансионатов. Министр курортов Кубани <a href="http://ria.ru/person_svetlana-balaeva/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Балаева</a> ранее сообщила РИА Новости, что по итогам трех летних месяцев регион должен принять не менее 7 миллионов гостей, кроме того, власти надеются на активный бархатный сезон. В прошлом году в летние месяцы край посетили около 10 миллионов туристов.
https://ria.ru/20200831/kuban-1576549401.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155619/81/1556198138_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_44ded3a01e9428c3cc9f6384b7569617.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вениамин кондратьев, михаил мишустин, общество

На Кубани предложили включить модернизацию курортов в нацпроект

21:41 01.09.2020
79
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину включить в нацпроект модернизацию инженерной инфраструктуры курортов страны, сообщает администрация региона.
Уточняется, что речь о развитии прибрежных территорий, сохранении детских здравниц и санаториев шла на двусторонней встрече губернатора и премьер-министра. Как поясняют региональные власти, Краснодарский край является крупнейшим курортом, ежегодно принимающим поток туристов со всей страны и из-за рубежа. При этом нагрузка на инфраструктуру также возрастает. С учетом того, что большая часть коммунальных сетей построена в 70-80-х годах и имеет высокий износ, в сезон неминуемо возникают перебои с водой, электроснабжением, не справляется канализация.

"Сейчас разрабатывается федеральная программа по развитию туризма. Просим включить туда мероприятия, которые помогут краю решить эти глобальные проблемы, заложить средства в модернизацию и строительство инфраструктуры", – приводятся в сообщении слова Кондратьева, который обратился к председателю правительства РФ.

Кроме того, губернатор акцентировал внимание главы кабмина на вопросе сохранения детских здравниц и санаториев, субсидировании затрат на обновление номерного фонда и оборудования. По словам главы края, важно избежать их перепрофилирования. "Прошу предусмотреть преференции детским здравницам в рамках госпрограммы. Эти учреждения должны знать, что нужны, иначе мы лишимся детского отдыха не только в крае, но и стране", - отметил Кондратьев.
Мишустин ответил, что предложение о включении в разрабатываемый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" финансирования модернизации инфраструктуры в курортных городах страны будет рассмотрено.
В связи с коронавирусом курортный сезон в Краснодарском крае полноценно начался 21 июня, когда региональные власти сняли карантин и разрешили работу гостиниц и пансионатов. Министр курортов Кубани Светлана Балаева ранее сообщила РИА Новости, что по итогам трех летних месяцев регион должен принять не менее 7 миллионов гостей, кроме того, власти надеются на активный бархатный сезон. В прошлом году в летние месяцы край посетили около 10 миллионов туристов.
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 20:02Краснодарский край
Власти Кубани рассказали об инвестициях в газовую инфраструктуру
100000
Обсудить 0
Краснодарский крайРоссияВениамин КондратьевМихаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Подмосковье полностью перешло на онлайн-собрания собственников квартир
Модельер Айшат Кадырова на ежегодной церемонии вручения наград Fashion New Year Awards 2018 в Москве. 18 декабря 2017
Дочь Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни
Лекция Гасана Гусейнова в Ельцин Центре в Екатеринбурге
ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Костромской губернатор высоко оценил развитие IT-отрасли в регионе
Милиция Белоруссии
Задержанных в Минске журналистов оставят в отделении милиции
Траурные мероприятия, посвященные 10-й годовщине трагедии в Беслане
Журналисты Симоньян, Кирий и Степаненко рассказали о работе в Беслане
Машина скорой помощи, в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии
Летучая мышь
Специалисты рассказали, как избавиться от "залетных" летучих мышей
Актер Борис Клюев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москв
Депутат Госдумы отметила актерский талант Клюева
Общеобразовательная школа в Воронеже
В Воронежской области открылись четыре новые школы
Борис Клюев
Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички Борису Клюеву
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Меркель считает незаконными санкции США против "Северного потока — 2"
Туристы на прогулочном теплоходе в акватории Черного моря у маяка торгового порта Ялты
Крым в августе принял более двух миллионов туристов
Участники студенческой акции протеста в Минске
МИД ответил на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Лукашенко рассказал, как устраивал на госслужбу оппозиционера Латушко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния