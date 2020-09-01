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https://ria.ru/20200901/mishustin-1576590468.html
Мишустин: окончательно доступ к личным данным должен давать пользователь
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что окончательно право доступа к тем или иным персональным данным должен предоставлять сам пользователь. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:49
2020-09-01T16:49
михаил мишустин
стив джобс
технологии
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> считает, что окончательно право доступа к тем или иным персональным данным должен предоставлять сам пользователь.Такое мнение он высказал на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>. Одна из участниц встречи представила премьеру свою систему идентификации, основанную на динамических методах биометрической идентификации."Вообще к любым инициативам, связанным с инновациями, я отношусь очень хорошо. Но к инициативам, которые что-то запрещают - отношусь не очень хорошо", - продолжил Мишустин.Премьер привел пример людей, которые по тем или иным причинам не хотят заполнять какие-либо формы в электронном виде. "Что мы, запрещать это будем? А если мы подумаем о наших родителях, бабушках и дедушках, которые не хотят именно так работать? Кстати, много есть людей, и инновационных программистов, которые не любят работать с электронными носителями", - добавил Мишустин, напомнив, что <a href="http://ria.ru/person_Stiv_Dzhobs/" target="_blank" data-auto="true">Стив Джобс</a> запрещал своим детям пользоваться айфоном более чем несколько часов в день.Говоря о представленном динамическом методе биометрической идентификации, Мишустин подчеркнул, что для него наверняка найдется много способов использования. Он также напомнил, что во время своей работы в Федеральной налоговой службе особой гордостью было то, что хранящиеся там персональные данные граждан не утекали. "Система защиты информации там была очень современная, этому уделялось огромное внимание, и мне кажется это очень важным, в том смысле, что мы точно беспокоились о сохранности персональных данных", - заключил Мишустин.
https://ria.ru/20200827/dannye-1576368468.html
https://ria.ru/20200827/khakery-1576374361.html
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михаил мишустин, стив джобс, технологии, общество

Мишустин: окончательно доступ к личным данным должен давать пользователь

16:49 01.09.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что окончательно право доступа к тем или иным персональным данным должен предоставлять сам пользователь.
Такое мнение он высказал на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре. Одна из участниц встречи представила премьеру свою систему идентификации, основанную на динамических методах биометрической идентификации.
"Это очень тонкая чувствительная вещь, когда вам предлагается система по биометрическим данным, неважно отпечаток ли пальца, фотография, голос. Не всем людям это комфортно, - сказал Мишустин. - Важно, чтобы человек сам разрешал доступ к данным своим и использовал по возможности тот способ, которому он доверяет".
"Вообще к любым инициативам, связанным с инновациями, я отношусь очень хорошо. Но к инициативам, которые что-то запрещают - отношусь не очень хорошо", - продолжил Мишустин.
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Иностранным компаниям могут запретить распространять личные данные детей
Премьер привел пример людей, которые по тем или иным причинам не хотят заполнять какие-либо формы в электронном виде. "Что мы, запрещать это будем? А если мы подумаем о наших родителях, бабушках и дедушках, которые не хотят именно так работать? Кстати, много есть людей, и инновационных программистов, которые не любят работать с электронными носителями", - добавил Мишустин, напомнив, что Стив Джобс запрещал своим детям пользоваться айфоном более чем несколько часов в день.
Говоря о представленном динамическом методе биометрической идентификации, Мишустин подчеркнул, что для него наверняка найдется много способов использования. Он также напомнил, что во время своей работы в Федеральной налоговой службе особой гордостью было то, что хранящиеся там персональные данные граждан не утекали. "Система защиты информации там была очень современная, этому уделялось огромное внимание, и мне кажется это очень важным, в том смысле, что мы точно беспокоились о сохранности персональных данных", - заключил Мишустин.
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