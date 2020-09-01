https://ria.ru/20200901/mishustin-1576590468.html

Мишустин: окончательно доступ к личным данным должен давать пользователь

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что окончательно право доступа к тем или иным персональным данным должен предоставлять сам пользователь. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:49

2020-09-01T16:49

2020-09-01T16:49

михаил мишустин

стив джобс

технологии

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> считает, что окончательно право доступа к тем или иным персональным данным должен предоставлять сам пользователь.Такое мнение он высказал на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>. Одна из участниц встречи представила премьеру свою систему идентификации, основанную на динамических методах биометрической идентификации."Вообще к любым инициативам, связанным с инновациями, я отношусь очень хорошо. Но к инициативам, которые что-то запрещают - отношусь не очень хорошо", - продолжил Мишустин.Премьер привел пример людей, которые по тем или иным причинам не хотят заполнять какие-либо формы в электронном виде. "Что мы, запрещать это будем? А если мы подумаем о наших родителях, бабушках и дедушках, которые не хотят именно так работать? Кстати, много есть людей, и инновационных программистов, которые не любят работать с электронными носителями", - добавил Мишустин, напомнив, что <a href="http://ria.ru/person_Stiv_Dzhobs/" target="_blank" data-auto="true">Стив Джобс</a> запрещал своим детям пользоваться айфоном более чем несколько часов в день.Говоря о представленном динамическом методе биометрической идентификации, Мишустин подчеркнул, что для него наверняка найдется много способов использования. Он также напомнил, что во время своей работы в Федеральной налоговой службе особой гордостью было то, что хранящиеся там персональные данные граждан не утекали. "Система защиты информации там была очень современная, этому уделялось огромное внимание, и мне кажется это очень важным, в том смысле, что мы точно беспокоились о сохранности персональных данных", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20200827/dannye-1576368468.html

https://ria.ru/20200827/khakery-1576374361.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, стив джобс, технологии, общество