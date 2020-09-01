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https://ria.ru/20200901/mishustin-1576573381.html
Мишустин назвал важное условие для персонального успеха человека
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года и отметил, что знания — это важное условие для достижения... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:19
2020-09-01T14:08
михаил мишустин
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a> поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года и отметил, что знания — это важное условие для достижения личного успеха. Обращение опубликовано на сайте кабмина.Мишустин напомнил, что образование откроет школьникам и студентам дорогу к будущим достижениям, а учителя и преподаватели в этом помогут."Первая учительница, первый урок, радость открытий — это то, что остается в памяти навсегда. Я с особым чувством вспоминаю родной институт и благодарен alma mater за ту высокую профессиональную подготовку, которая помогла добиться успехов. Пусть новый учебный год станет для вас годом новых достижений. А люди, с которыми вы будете учиться в одних аудиториях, — вашими верными друзьями", — подытожил премьер.
https://ria.ru/20200901/pozdravlenie-1576567569.html
Нужно что бы власть была нормальная , ориентированная на службу народу , а не своему карману .
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михаил мишустин, образование - общество, общество

Мишустин назвал важное условие для персонального успеха человека

13:19 01.09.2020 (обновлено: 14:08 01.09.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время отлета из Благовещенска
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время отлета из Благовещенска - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года и отметил, что знания — это важное условие для достижения личного успеха. Обращение опубликовано на сайте кабмина.

"Мы с вами живем в интересную эпоху, когда инновации и высокие технологии меняют мир. Сегодня глубокие знания, умение творчески мыслить, генерировать интересные идеи, разбираться в самых разных сферах, технологических тенденциях — одно из важных условий и для персонального успеха человека, и для развития бизнеса, и для роста экономики", — подчеркнул председатель правительства.

Мишустин напомнил, что образование откроет школьникам и студентам дорогу к будущим достижениям, а учителя и преподаватели в этом помогут.
"Первая учительница, первый урок, радость открытий — это то, что остается в памяти навсегда. Я с особым чувством вспоминаю родной институт и благодарен alma mater за ту высокую профессиональную подготовку, которая помогла добиться успехов. Пусть новый учебный год станет для вас годом новых достижений. А люди, с которыми вы будете учиться в одних аудиториях, — вашими верными друзьями", — подытожил премьер.
Азбука и букет цветов на парте - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 12:03
Владимир Путин поздравил студентов и школьников с Днем знаний
681100530
Обсудить 5
Михаил МишустинОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Нужно что бы власть была нормальная , ориентированная на службу народу , а не своему карману .
1 сентября, 13:43
freizdorf
1911003
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