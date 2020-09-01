Мишустин назвал важное условие для персонального успеха человека
13:19 01.09.2020 (обновлено: 14:08 01.09.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время отлета из Благовещенска
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года и отметил, что знания — это важное условие для достижения личного успеха. Обращение опубликовано на сайте кабмина.
"Мы с вами живем в интересную эпоху, когда инновации и высокие технологии меняют мир. Сегодня глубокие знания, умение творчески мыслить, генерировать интересные идеи, разбираться в самых разных сферах, технологических тенденциях — одно из важных условий и для персонального успеха человека, и для развития бизнеса, и для роста экономики", — подчеркнул председатель правительства.
Мишустин напомнил, что образование откроет школьникам и студентам дорогу к будущим достижениям, а учителя и преподаватели в этом помогут.
"Первая учительница, первый урок, радость открытий — это то, что остается в памяти навсегда. Я с особым чувством вспоминаю родной институт и благодарен alma mater за ту высокую профессиональную подготовку, которая помогла добиться успехов. Пусть новый учебный год станет для вас годом новых достижений. А люди, с которыми вы будете учиться в одних аудиториях, — вашими верными друзьями", — подытожил премьер.