https://ria.ru/20200901/mishustin-1576573381.html

Мишустин назвал важное условие для персонального успеха человека

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года и отметил, что знания — это важное условие для достижения... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:19

2020-09-01T13:19

2020-09-01T14:08

михаил мишустин

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575936817_0:13:2047:1164_1400x0_80_0_0_63e4cac43f945ff595143f48b6eb9c84.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a> поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года и отметил, что знания — это важное условие для достижения личного успеха. Обращение опубликовано на сайте кабмина.Мишустин напомнил, что образование откроет школьникам и студентам дорогу к будущим достижениям, а учителя и преподаватели в этом помогут."Первая учительница, первый урок, радость открытий — это то, что остается в памяти навсегда. Я с особым чувством вспоминаю родной институт и благодарен alma mater за ту высокую профессиональную подготовку, которая помогла добиться успехов. Пусть новый учебный год станет для вас годом новых достижений. А люди, с которыми вы будете учиться в одних аудиториях, — вашими верными друзьями", — подытожил премьер.

https://ria.ru/20200901/pozdravlenie-1576567569.html

freizdorf Нужно что бы власть была нормальная , ориентированная на службу народу , а не своему карману . 24

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, образование - общество, общество