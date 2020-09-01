https://ria.ru/20200901/minsk-1576571708.html

В Минске неизвестные заблокировали несколько улиц

МВД Белоруссии сообщило, что проводит проверку в связи блокированием неизвестными улиц в Минске. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:00

2020-09-01T13:00

2020-09-01T13:00

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> сообщило, что проводит проверку в связи блокированием неизвестными улиц в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>."Первого сентября около 7.30 (совпадает с мск) в Московское РУВД Минска из дежурной части столичной ГАИ поступила информация о перекрытии движения на перекрестке улиц Дзержинского - Чюрлениса. К моменту прибытия экипажа нарушителей порядка на месте не оказалось", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным МВД, через 20 минут аналогичным образом было нарушено движение на пешеходном переходе в районе улицы Любимова, 8. "Выбывшие туда милиционеры обнаружили затор: в одной полосе для движения в направлении Белецкого стояли порядка 15 автомобилей. Заметив приближающихся сотрудников, находившиеся там в масках и кепках молодые люди убежали. В ходе разбирательств выяснилось, что этому предшествовал конфликт нарушителей с водителями. Терпение торопившихся по своим делам владельцев авто иссякло, и они самостоятельно попытались очистить дорогу от нарушителей", - отметили в ведомстве.Сотрудники милиции проводят проверку. В отношении указанных лиц будет возбуждено уголовное дело, сообщило министерство.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/protesty-1576569243.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире