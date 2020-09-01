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https://ria.ru/20200901/metro-1576588180.html
В Москве восстановили работу станции метро "Строгино"
Поезда по требованию полиции не останавливаются на станции "Строгино" Арбатско-Покровской линии московского метро после обнаружения бесхозного предмета, сообщил РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:30
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Поезда по требованию полиции не останавливаются на станции "Строгино" Арбатско-Покровской линии московского метро после обнаружения бесхозного предмета, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, на время проверки в целях безопасности поезда следуют через станцию без остановки.Бесхозный предмет на станции "Строгино" Арбатско-Покровской линии московского метро, из-за которого поезда проезжают станцию без остановки, оказался пустой коробкой, рассказал представитель экстренных служб столицы.Он уточнил, что подозрительный предмет оказался пустой коробкой.Сейчас станция метро "Строгино" работает в обычном режиме.
https://realty.ria.ru/20200901/metro-1576572328.html
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москва, происшествия

В Москве восстановили работу станции метро "Строгино"

16:30 01.09.2020 (обновлено: 17:28 01.09.2020)
4449
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПоезд прибывает на станцию
Поезд прибывает на станцию - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Поезд прибывает на станцию . Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Поезда по требованию полиции не останавливаются на станции "Строгино" Арбатско-Покровской линии московского метро после обнаружения бесхозного предмета, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На платформе станции "Строгино" обнаружен бесхозный предмет, ждут кинологов", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, на время проверки в целях безопасности поезда следуют через станцию без остановки.
Бесхозный предмет на станции "Строгино" Арбатско-Покровской линии московского метро, из-за которого поезда проезжают станцию без остановки, оказался пустой коробкой, рассказал представитель экстренных служб столицы.
"Проверку завершили - чисто", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что подозрительный предмет оказался пустой коробкой.
Сейчас станция метро "Строгино" работает в обычном режиме.
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