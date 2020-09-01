https://ria.ru/20200901/metro-1576588180.html

В Москве восстановили работу станции метро "Строгино"

Поезда по требованию полиции не останавливаются на станции "Строгино" Арбатско-Покровской линии московского метро после обнаружения бесхозного предмета, сообщил РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:30

2020-09-01T16:30

2020-09-01T17:28

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Поезда по требованию полиции не останавливаются на станции "Строгино" Арбатско-Покровской линии московского метро после обнаружения бесхозного предмета, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, на время проверки в целях безопасности поезда следуют через станцию без остановки.Бесхозный предмет на станции "Строгино" Арбатско-Покровской линии московского метро, из-за которого поезда проезжают станцию без остановки, оказался пустой коробкой, рассказал представитель экстренных служб столицы.Он уточнил, что подозрительный предмет оказался пустой коробкой.Сейчас станция метро "Строгино" работает в обычном режиме.

https://realty.ria.ru/20200901/metro-1576572328.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/transport-1576440925.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия