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Генетики выяснили, как мастодонты реагировали на глобальное потепление
Результаты первого масштабного генетического исследования американских мастодонтов показывают, что в плейстоцене, по мере таяния ледников, ареал обитания этих... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:00
2020-09-01T18:00
риа наука
палеонтология
биология
климат
земля - риа наука
северная америка
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Результаты первого масштабного генетического исследования американских мастодонтов показывают, что в плейстоцене, по мере таяния ледников, ареал обитания этих животных сместился на север, от <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a> до <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляски</a>, при этом их генетическое разнообразие снизилось. Такой была биологическая реакция на глобальное потепление. Работа <a href="https://www.nature.com/articles/s41467-020-17893-z" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликована</a> в журнале Nature Communications.Американские мастодонты (Mammut americanum) — вымершие млекопитающие из отряда хоботных, в плейстоцене — от 2,5 миллионов до 11700 лет назад — были одними из крупнейших наземных животных на планете, обитавшие на территории <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>, Северной и <a href="http://ria.ru/location_South_America/" target="_blank" data-auto="true">Южной Америки</a>. Они жили в лесных и болотистых местах, питаясь побегами деревьев и кустарниками.Вид вымер 11700 лет назад вместе со всеми остальными крупными представителями плейстоценовой фауны — мамонтами, саблезубыми тиграми, гигантскими наземными ленивцами и другими. Ученые предполагают, что причиной вымирание было сочетание нескольких факторов — внезапно наступившее похолодание, повышение конкуренции за источники питания и истребление ранними людьми.Ученые-генетики, биоинформатики и палеонтологи из <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>, Мексики и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> решили выяснить, насколько уязвимыми к климатическим изменениям были американские мастодонты. Исследователи реконструировали полные митохондриальные геномы из окаменелых остатков — зубов, бивней и костей — 33 отдельных животных."Генетические данные указывают на сильную миграцию мастодонтов по всему Американскому континенту вследствие климатических изменений, — приводятся в пресс-релизе канадского Университета Макмастера слова руководителя исследования, эволюционного генетика Хендрика Пуанара (Hendrik Poinar), директора Центра по изучению древней ДНК. — Мастодонты жили в Мексике и некоторых частях <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Америки</a>, а когда было тепло — и на Аляске. Это были не стационарные популяции — данные показывают, что животные постоянно перемещались".Авторы предполагают, что когда 800 тысяч лет назад в результате глобального потепления ледяной покров в <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америке</a> отступил, и на севере открылись новые источники питания в виде лесных и водно-болотных угодий, туда устремились с юга многие животные — лоси, бобры, мамонты, зубры, лошади и мастодонты.И в дальнейшем, реагируя на похолодания и потепления, мастодонты перемещались то к югу, то к северу, на огромные расстояния от Мексики до Аляски. При этом, как отмечают исследователи, северные популяции были гораздо менее генетически разнообразны, что делало их более уязвимыми к вымиранию. "Это действительно интересно, потому что многие виды в настоящее время, такие как лоси и бобры, быстро расширяют свой ареал на север — на десятки и даже сотни километров каждое столетие", — говорит первый автор статьи Эмиль Карпински (Emil Karpinski), аспирант кафедры биологии Университета Макмастера."Анализ ДНК, сохранившейся в ископаемых костях мастодонтов, дает нам гораздо больше информации о том, как жили и умирали эти животные по сравнению с тем, что мы знаем на основе традиционных палеонтологических подходов, — отмечает еще один автор исследования, палеонтолог Грант Зазула (Grant Zazula). — Эти данные дают понимание того, как древние сообщества животных, таких как мастодонты, адаптировались к климатическим изменениям в прошлом, и позволяют предвидеть, как арктические экосистемы будут реагировать на будущее потепление".Авторы утверждают, что и сегодня миграция многих южных видов животных на север в результате глобального потепления сопровождается снижением генетического разнообразие, что представляет риск нарушения устойчивости биосистем.
https://ria.ru/20200210/1564483536.html
https://ria.ru/20200312/1568515268.html
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палеонтология, биология, климат, земля - риа наука, северная америка

Генетики выяснили, как мастодонты реагировали на глобальное потепление

18:00 01.09.2020
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© Фото : AMNHСкелет мастодонта в Американском музее естественной истории
Скелет мастодонта в Американском музее естественной истории - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : AMNH
Скелет мастодонта в Американском музее естественной истории
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Результаты первого масштабного генетического исследования американских мастодонтов показывают, что в плейстоцене, по мере таяния ледников, ареал обитания этих животных сместился на север, от Мексики до Аляски, при этом их генетическое разнообразие снизилось. Такой была биологическая реакция на глобальное потепление. Работа опубликована в журнале Nature Communications.
Американские мастодонты (Mammut americanum) — вымершие млекопитающие из отряда хоботных, в плейстоцене — от 2,5 миллионов до 11700 лет назад — были одними из крупнейших наземных животных на планете, обитавшие на территории Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Они жили в лесных и болотистых местах, питаясь побегами деревьев и кустарниками.
Вид вымер 11700 лет назад вместе со всеми остальными крупными представителями плейстоценовой фауны — мамонтами, саблезубыми тиграми, гигантскими наземными ленивцами и другими. Ученые предполагают, что причиной вымирание было сочетание нескольких факторов — внезапно наступившее похолодание, повышение конкуренции за источники питания и истребление ранними людьми.
Ученые-генетики, биоинформатики и палеонтологи из Австралии, Канады, Мексики и США решили выяснить, насколько уязвимыми к климатическим изменениям были американские мастодонты. Исследователи реконструировали полные митохондриальные геномы из окаменелых остатков — зубов, бивней и костей — 33 отдельных животных.
"Генетические данные указывают на сильную миграцию мастодонтов по всему Американскому континенту вследствие климатических изменений, — приводятся в пресс-релизе канадского Университета Макмастера слова руководителя исследования, эволюционного генетика Хендрика Пуанара (Hendrik Poinar), директора Центра по изучению древней ДНК. — Мастодонты жили в Мексике и некоторых частях Центральной Америки, а когда было тепло — и на Аляске. Это были не стационарные популяции — данные показывают, что животные постоянно перемещались".
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Авторы предполагают, что когда 800 тысяч лет назад в результате глобального потепления ледяной покров в Северной Америке отступил, и на севере открылись новые источники питания в виде лесных и водно-болотных угодий, туда устремились с юга многие животные — лоси, бобры, мамонты, зубры, лошади и мастодонты.
И в дальнейшем, реагируя на похолодания и потепления, мастодонты перемещались то к югу, то к северу, на огромные расстояния от Мексики до Аляски. При этом, как отмечают исследователи, северные популяции были гораздо менее генетически разнообразны, что делало их более уязвимыми к вымиранию.
"Это действительно интересно, потому что многие виды в настоящее время, такие как лоси и бобры, быстро расширяют свой ареал на север — на десятки и даже сотни километров каждое столетие", — говорит первый автор статьи Эмиль Карпински (Emil Karpinski), аспирант кафедры биологии Университета Макмастера.
"Анализ ДНК, сохранившейся в ископаемых костях мастодонтов, дает нам гораздо больше информации о том, как жили и умирали эти животные по сравнению с тем, что мы знаем на основе традиционных палеонтологических подходов, — отмечает еще один автор исследования, палеонтолог Грант Зазула (Grant Zazula). — Эти данные дают понимание того, как древние сообщества животных, таких как мастодонты, адаптировались к климатическим изменениям в прошлом, и позволяют предвидеть, как арктические экосистемы будут реагировать на будущее потепление".
Авторы утверждают, что и сегодня миграция многих южных видов животных на север в результате глобального потепления сопровождается снижением генетического разнообразие, что представляет риск нарушения устойчивости биосистем.
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