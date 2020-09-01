https://ria.ru/20200901/manyak-1576536975.html

"Убивал кувалдой": на Урале поймали последователя Битцевского маньяка

Тяжелый молоток и бутылка дешевой водки — 30-летний челябинец Анатолий Шанауров выходил на охоту, подражая печально известному Битцевскому маньяку Пичушкину. По РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T08:00

2020-09-01T08:00

2020-09-01T08:04

убийство

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. </strong>Тяжелый молоток и бутылка дешевой водки — 30-летний челябинец Анатолий Шанауров выходил на охоту, подражая печально известному Битцевскому маньяку Пичушкину. По версии следствия, молодой человек знакомился с бездомными, уводил в безлюдное место и предлагал выпить, после чего жестоко убивал. Впрочем, среди жертв — не только бомжи. О том, что могло толкнуть Шанаурова на серию преступлений и как его ловили, — в материале РИА Новости.Звериная жестокостьВечером 15 июля 34-летний монтажник миасского предприятия "Егоза" Артем Гарипов задержался на работе — коллега предложил отметить день рождения. Часам к десяти компания начала расходиться. Гарипов вместе с именинником дошел до Дворца культуры, а оттуда уже в одиночку отправился в сторону дома. И пропал."Я сразу понял: случилось что-то плохое, — рассказывает РИА Новости его друг Николай. — Он не мог позволить себе уйти в загул — дома его ждала жена, недавно перенесшая инсульт. Очень ответственный парень".Друзья быстро организовали поиски, к которым подключились полицейские и волонтеры. Город разбили на сектора, проверили заброшенные здания, лесопарки — ничего. Зато на пустыре неподалеку от физкультурно-оздоровительного комплекса нашли до смерти забитого бомжа с проломленной головой. Тогда это жестокое убийство никто не связал с исчезновением Артема."Ближе к концу месяца ко мне обратились сотрудники уголовного розыска, — вспоминает продавец магазина "Сварка". — Интересовались, кто в последнее время покупал молотки и кувалды, просили показать видео. Даже называли марку инструмента — импортную. Насколько я знаю, проверяли и другие торговые точки".Изуродованный труп пропавшего монтажника нашли на том же пустыре 28 июля. Тоже с проломленной головой."Хоронили в закрытом гробу, — говорит Николай. — По словам полицейских, убийца нанес около пятидесяти ударов по лицу молотком или камнем. Мы предположили, что на Артема либо исподтишка напали какие-то отморозки, либо он был знаком с преступником и доверял ему".Перепутали с бомжомНа следующий день, 29 июля, в городе обнаружили еще одного погибшего с разбитым лицом — тело лежало в кустах позади шиномонтажной мастерской всего в восьмистах метрах от злополучного пустыря. Поскольку место было безлюдным, удаленным от спальных районов, там любили собираться алкоголики и бродяги. В кармане брюк убитого была записка с номером телефона."Мне позвонили из полиции, назвали адрес и попросили приехать, — рассказывает медсестра городской поликлиники № 2 Людмила Мотякова. — Хотя от лица практически ничего не осталось, я сразу опознала в погибшем брата. До сих пор вижу перед собой эти застывшие от ужаса глаза".Судя по записям с видеокамер, с маньяком 55-летний инвалид второй группы Валерий познакомился возле продуктового магазина "Клен" и без колебаний согласился составить компанию дружелюбному на вид молодому человеку. Это стоило брату Людмилы жизни.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", в СК сообщили, что жертва неизвестного — бездомный. "Валера страдал шизофренией, из-за чего был слишком наивен, — объясняет Мотякова. — Последние несколько лет он буквально одевал местных бродяг — едва я покупала ему новую одежду, как он сразу менял ее на старую. Поэтому его и приняли за бомжа".Черная сумкаПо словам сотрудников шиномонтажной мастерской, следователи работали на месте преступления трое суток. Кропотливо собирали улики, опрашивали возможных очевидцев, а всех мужчин, зашедших на пустырь, задерживали.Оперативники обратили внимание на проходившего мимо молодого человека с черной сумкой на плече. Заметив полицейских, он бросился бежать. Его быстро поймали. Оказалось, что в сумке — кувалда.Задержанного — 30-летнего Анатолия Шанаурова — подозревают не только в убийстве инвалида, но еще в трех аналогичных преступлениях, включая гибель монтажника."Раньше Гарипов и Шанауров жили в соседних домах, — уточняет Николай. — Встретив давнего знакомого, Артем, конечно, ничего не заподозрил. Не исключено, что и с бомжом Шанауров расправился в тот же вечер".Тело 83-летнего Ивана Сидоренко обнаружили возле кладбища при храме Святой Троицы. Его убили 21 июля. Последние несколько лет он ежедневно просил милостыню у входа в церковь. При этом, по словам служителей храма, он не был бездомным и имел семью.В мотивах этих жестоких преступлений сейчас разбираются следователи. По одной из версий, Шанауров планировал сурово поквитаться с каким-то обидчиком, а на бездомных просто решил "потренироваться".Постоянный клиентШанауров жил на окраине города в районе так называемого Болота — недалеко от улицы с соответствующим названием."Он был спокойным и даже немного забитым, — утверждает его соседка Оксана. — Семья придерживалась старообрядческих традиций, была очень скромной. Сам Толик одевался как бродяга — зимой и летом в одних и тех же джинсах и куртке. Недавно на него обрушились несчастья: сначала ослепла мать, а в мае умер отец, который любил выпить. Мне кажется, именно после этого у Толи в голове произошел какой-то сдвиг".Оксана отмечает, что ничего странного в поведении Шанаурова не заметила, но в июне он стал каждый вечер уходить из дома и всегда брал с собой черную сумку.Орудие преступления Шанауров купил в магазине "Механика", в этом же районе. "Он был нашим постоянным клиентом, даже имел скидочную карту, — вспоминает продавец Ольга. — Закупался в основном стройматериалами: метизами, фурнитурой, а в начале июня приобрел небольшую кувалду. Разумеется, тогда никто и представить не мог, для чего ему это понадобилось".Шанауров находится в СИЗО. По данным РИА Новости, все материалы уже передали в областное управление СКР, а число жертв возросло до пяти. Не исключено, что их может оказаться больше, — "молоточника" проверяют на причастность к другим эпизодам. Если его признают психически вменяемым, а вину докажут в суде, то, скорее всего, приговорят к пожизненному сроку.

https://ria.ru/20200221/1565021852.html

https://ria.ru/20180516/1520628935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Шанауров (слева) уводит в сторону шиномонтажки инвалида Валерия Шанауров (слева) уводит в сторону шиномонтажки инвалида Валерия 2020-09-01T08:00 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство, происшествия