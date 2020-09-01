Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/manyak-1576536975.html
"Убивал кувалдой": на Урале поймали последователя Битцевского маньяка
Тяжелый молоток и бутылка дешевой водки — 30-летний челябинец Анатолий Шанауров выходил на охоту, подражая печально известному Битцевскому маньяку Пичушкину. По РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T08:00
2020-09-01T08:04
убийство
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576549978_0:267:810:723_1400x0_80_0_0_a094dea9d5a2527a2db2b67a1ea9c131.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. </strong>Тяжелый молоток и бутылка дешевой водки — 30-летний челябинец Анатолий Шанауров выходил на охоту, подражая печально известному Битцевскому маньяку Пичушкину. По версии следствия, молодой человек знакомился с бездомными, уводил в безлюдное место и предлагал выпить, после чего жестоко убивал. Впрочем, среди жертв — не только бомжи. О том, что могло толкнуть Шанаурова на серию преступлений и как его ловили, — в материале РИА Новости.Звериная жестокостьВечером 15 июля 34-летний монтажник миасского предприятия "Егоза" Артем Гарипов задержался на работе — коллега предложил отметить день рождения. Часам к десяти компания начала расходиться. Гарипов вместе с именинником дошел до Дворца культуры, а оттуда уже в одиночку отправился в сторону дома. И пропал."Я сразу понял: случилось что-то плохое, — рассказывает РИА Новости его друг Николай. — Он не мог позволить себе уйти в загул — дома его ждала жена, недавно перенесшая инсульт. Очень ответственный парень".Друзья быстро организовали поиски, к которым подключились полицейские и волонтеры. Город разбили на сектора, проверили заброшенные здания, лесопарки — ничего. Зато на пустыре неподалеку от физкультурно-оздоровительного комплекса нашли до смерти забитого бомжа с проломленной головой. Тогда это жестокое убийство никто не связал с исчезновением Артема."Ближе к концу месяца ко мне обратились сотрудники уголовного розыска, — вспоминает продавец магазина "Сварка". — Интересовались, кто в последнее время покупал молотки и кувалды, просили показать видео. Даже называли марку инструмента — импортную. Насколько я знаю, проверяли и другие торговые точки".Изуродованный труп пропавшего монтажника нашли на том же пустыре 28 июля. Тоже с проломленной головой."Хоронили в закрытом гробу, — говорит Николай. — По словам полицейских, убийца нанес около пятидесяти ударов по лицу молотком или камнем. Мы предположили, что на Артема либо исподтишка напали какие-то отморозки, либо он был знаком с преступником и доверял ему".Перепутали с бомжомНа следующий день, 29 июля, в городе обнаружили еще одного погибшего с разбитым лицом — тело лежало в кустах позади шиномонтажной мастерской всего в восьмистах метрах от злополучного пустыря. Поскольку место было безлюдным, удаленным от спальных районов, там любили собираться алкоголики и бродяги. В кармане брюк убитого была записка с номером телефона."Мне позвонили из полиции, назвали адрес и попросили приехать, — рассказывает медсестра городской поликлиники № 2 Людмила Мотякова. — Хотя от лица практически ничего не осталось, я сразу опознала в погибшем брата. До сих пор вижу перед собой эти застывшие от ужаса глаза".Судя по записям с видеокамер, с маньяком 55-летний инвалид второй группы Валерий познакомился возле продуктового магазина "Клен" и без колебаний согласился составить компанию дружелюбному на вид молодому человеку. Это стоило брату Людмилы жизни.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", в СК сообщили, что жертва неизвестного — бездомный. "Валера страдал шизофренией, из-за чего был слишком наивен, — объясняет Мотякова. — Последние несколько лет он буквально одевал местных бродяг — едва я покупала ему новую одежду, как он сразу менял ее на старую. Поэтому его и приняли за бомжа".Черная сумкаПо словам сотрудников шиномонтажной мастерской, следователи работали на месте преступления трое суток. Кропотливо собирали улики, опрашивали возможных очевидцев, а всех мужчин, зашедших на пустырь, задерживали.Оперативники обратили внимание на проходившего мимо молодого человека с черной сумкой на плече. Заметив полицейских, он бросился бежать. Его быстро поймали. Оказалось, что в сумке — кувалда.Задержанного — 30-летнего Анатолия Шанаурова — подозревают не только в убийстве инвалида, но еще в трех аналогичных преступлениях, включая гибель монтажника."Раньше Гарипов и Шанауров жили в соседних домах, — уточняет Николай. — Встретив давнего знакомого, Артем, конечно, ничего не заподозрил. Не исключено, что и с бомжом Шанауров расправился в тот же вечер".Тело 83-летнего Ивана Сидоренко обнаружили возле кладбища при храме Святой Троицы. Его убили 21 июля. Последние несколько лет он ежедневно просил милостыню у входа в церковь. При этом, по словам служителей храма, он не был бездомным и имел семью.В мотивах этих жестоких преступлений сейчас разбираются следователи. По одной из версий, Шанауров планировал сурово поквитаться с каким-то обидчиком, а на бездомных просто решил "потренироваться".Постоянный клиентШанауров жил на окраине города в районе так называемого Болота — недалеко от улицы с соответствующим названием."Он был спокойным и даже немного забитым, — утверждает его соседка Оксана. — Семья придерживалась старообрядческих традиций, была очень скромной. Сам Толик одевался как бродяга — зимой и летом в одних и тех же джинсах и куртке. Недавно на него обрушились несчастья: сначала ослепла мать, а в мае умер отец, который любил выпить. Мне кажется, именно после этого у Толи в голове произошел какой-то сдвиг".Оксана отмечает, что ничего странного в поведении Шанаурова не заметила, но в июне он стал каждый вечер уходить из дома и всегда брал с собой черную сумку.Орудие преступления Шанауров купил в магазине "Механика", в этом же районе. "Он был нашим постоянным клиентом, даже имел скидочную карту, — вспоминает продавец Ольга. — Закупался в основном стройматериалами: метизами, фурнитурой, а в начале июня приобрел небольшую кувалду. Разумеется, тогда никто и представить не мог, для чего ему это понадобилось".Шанауров находится в СИЗО. По данным РИА Новости, все материалы уже передали в областное управление СКР, а число жертв возросло до пяти. Не исключено, что их может оказаться больше, — "молоточника" проверяют на причастность к другим эпизодам. Если его признают психически вменяемым, а вину докажут в суде, то, скорее всего, приговорят к пожизненному сроку.
https://ria.ru/20200221/1565021852.html
https://ria.ru/20180516/1520628935.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Шанауров (слева) уводит в сторону шиномонтажки инвалида Валерия
Шанауров (слева) уводит в сторону шиномонтажки инвалида Валерия
2020-09-01T08:00
true
PT1M04S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576549978_0:180:810:788_1400x0_80_0_0_223ab0561a425e3e3f30408a49eea41d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
убийство, происшествия

"Убивал кувалдой": на Урале поймали последователя Битцевского маньяка

08:00 01.09.2020 (обновлено: 08:04 01.09.2020)
6774
© Фото : предоставлено источникомЗадержанный Анатолий Шанауров
Задержанный Анатолий Шанауров
© Фото : предоставлено источником
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Тяжелый молоток и бутылка дешевой водки — 30-летний челябинец Анатолий Шанауров выходил на охоту, подражая печально известному Битцевскому маньяку Пичушкину. По версии следствия, молодой человек знакомился с бездомными, уводил в безлюдное место и предлагал выпить, после чего жестоко убивал. Впрочем, среди жертв — не только бомжи. О том, что могло толкнуть Шанаурова на серию преступлений и как его ловили, — в материале РИА Новости.

Звериная жестокость

Вечером 15 июля 34-летний монтажник миасского предприятия "Егоза" Артем Гарипов задержался на работе — коллега предложил отметить день рождения. Часам к десяти компания начала расходиться. Гарипов вместе с именинником дошел до Дворца культуры, а оттуда уже в одиночку отправился в сторону дома. И пропал.
"Я сразу понял: случилось что-то плохое, — рассказывает РИА Новости его друг Николай. — Он не мог позволить себе уйти в загул — дома его ждала жена, недавно перенесшая инсульт. Очень ответственный парень".
© Фото : предоставлено друзьямиАртем Гарипов
Артем Гарипов
© Фото : предоставлено друзьями
Артем Гарипов
Друзья быстро организовали поиски, к которым подключились полицейские и волонтеры. Город разбили на сектора, проверили заброшенные здания, лесопарки — ничего. Зато на пустыре неподалеку от физкультурно-оздоровительного комплекса нашли до смерти забитого бомжа с проломленной головой. Тогда это жестокое убийство никто не связал с исчезновением Артема.
"Ближе к концу месяца ко мне обратились сотрудники уголовного розыска, — вспоминает продавец магазина "Сварка". — Интересовались, кто в последнее время покупал молотки и кувалды, просили показать видео. Даже называли марку инструмента — импортную. Насколько я знаю, проверяли и другие торговые точки".
Изуродованный труп пропавшего монтажника нашли на том же пустыре 28 июля. Тоже с проломленной головой.
"Хоронили в закрытом гробу, — говорит Николай. — По словам полицейских, убийца нанес около пятидесяти ударов по лицу молотком или камнем. Мы предположили, что на Артема либо исподтишка напали какие-то отморозки, либо он был знаком с преступником и доверял ему".
Обвиняемый в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин и их убийствах Давид Сарабашян во время следственного эксперимента
21 февраля, 08:00
Дело "солдата-душителя": ростовчанин 18 лет насиловал и убивал девушек

Перепутали с бомжом

На следующий день, 29 июля, в городе обнаружили еще одного погибшего с разбитым лицом — тело лежало в кустах позади шиномонтажной мастерской всего в восьмистах метрах от злополучного пустыря. Поскольку место было безлюдным, удаленным от спальных районов, там любили собираться алкоголики и бродяги. В кармане брюк убитого была записка с номером телефона.
"Мне позвонили из полиции, назвали адрес и попросили приехать, — рассказывает медсестра городской поликлиники № 2 Людмила Мотякова. — Хотя от лица практически ничего не осталось, я сразу опознала в погибшем брата. До сих пор вижу перед собой эти застывшие от ужаса глаза".
Судя по записям с видеокамер, с маньяком 55-летний инвалид второй группы Валерий познакомился возле продуктового магазина "Клен" и без колебаний согласился составить компанию дружелюбному на вид молодому человеку. Это стоило брату Людмилы жизни.
© Фото : предоставлено родственникамиПогибший инвалид второй группы Валерий
Погибший инвалид второй группы Валерий
© Фото : предоставлено родственниками
Погибший инвалид второй группы Валерий
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", в СК сообщили, что жертва неизвестного — бездомный. "Валера страдал шизофренией, из-за чего был слишком наивен, — объясняет Мотякова. — Последние несколько лет он буквально одевал местных бродяг — едва я покупала ему новую одежду, как он сразу менял ее на старую. Поэтому его и приняли за бомжа".

Черная сумка

По словам сотрудников шиномонтажной мастерской, следователи работали на месте преступления трое суток. Кропотливо собирали улики, опрашивали возможных очевидцев, а всех мужчин, зашедших на пустырь, задерживали.
Оперативники обратили внимание на проходившего мимо молодого человека с черной сумкой на плече. Заметив полицейских, он бросился бежать. Его быстро поймали. Оказалось, что в сумке — кувалда.
Задержанного — 30-летнего Анатолия Шанаурова — подозревают не только в убийстве инвалида, но еще в трех аналогичных преступлениях, включая гибель монтажника.
"Раньше Гарипов и Шанауров жили в соседних домах, — уточняет Николай. — Встретив давнего знакомого, Артем, конечно, ничего не заподозрил. Не исключено, что и с бомжом Шанауров расправился в тот же вечер".
Тело 83-летнего Ивана Сидоренко обнаружили возле кладбища при храме Святой Троицы. Его убили 21 июля. Последние несколько лет он ежедневно просил милостыню у входа в церковь. При этом, по словам служителей храма, он не был бездомным и имел семью.
В мотивах этих жестоких преступлений сейчас разбираются следователи. По одной из версий, Шанауров планировал сурово поквитаться с каким-то обидчиком, а на бездомных просто решил "потренироваться".
Иван Сидоренко
Иван Сидоренко
Иван Сидоренко

Постоянный клиент

Шанауров жил на окраине города в районе так называемого Болота — недалеко от улицы с соответствующим названием.
"Он был спокойным и даже немного забитым, — утверждает его соседка Оксана. — Семья придерживалась старообрядческих традиций, была очень скромной. Сам Толик одевался как бродяга — зимой и летом в одних и тех же джинсах и куртке. Недавно на него обрушились несчастья: сначала ослепла мать, а в мае умер отец, который любил выпить. Мне кажется, именно после этого у Толи в голове произошел какой-то сдвиг".
Оксана отмечает, что ничего странного в поведении Шанаурова не заметила, но в июне он стал каждый вечер уходить из дома и всегда брал с собой черную сумку.
Таксист Дмитрий Лебедь
16 мая 2018, 08:00
Черный Лебедь: почему маньяка-таксиста не могли поймать пять лет
Орудие преступления Шанауров купил в магазине "Механика", в этом же районе. "Он был нашим постоянным клиентом, даже имел скидочную карту, — вспоминает продавец Ольга. — Закупался в основном стройматериалами: метизами, фурнитурой, а в начале июня приобрел небольшую кувалду. Разумеется, тогда никто и представить не мог, для чего ему это понадобилось".
Шанауров находится в СИЗО. По данным РИА Новости, все материалы уже передали в областное управление СКР, а число жертв возросло до пяти. Не исключено, что их может оказаться больше, — "молоточника" проверяют на причастность к другим эпизодам. Если его признают психически вменяемым, а вину докажут в суде, то, скорее всего, приговорят к пожизненному сроку.
111311844
Обсудить 1
УбийствоПроисшествия
Рекомендуем
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске
Что нам делать с Белоруссией?
Мужчина за решеткой
Покормил рыб — и в тюрьму? За что можно угодить за решетку за границей
Ученики на торжественной линейке в киевской школе
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
Военнослужащие США
Россия считает крайне опасными действия США на учениях в Эстонии
Ялта
ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма
Здание Московского государственного института международных отношений
Вице-губернатор Забайкалья заявила о травле дочери, поступившей в МГИМО
Актер Жерар Депардье
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине
Американские военные в Багдаде, Ирак
"Разошлись по домам с оружием". Победы и просчеты иракской кампании США
Писатель Владислав Крапивин
Умер писатель Владислав Крапивин
Владимир Мартышин
"Идиот" из столицы". Они бросили Москву ради села и сделали невероятное
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская
Вокалистку Little Big затравили после сообщения о разводе лидера группы
Покупатель в супермаркете
Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре
Центр занятости населения в Новосибирске
Выплаты, долги, кредиты, ОСАГО: что изменится с 1 сентября
Борис Корчевников
Онколог прокомментировал сообщения об осложнениях у Корчевникова
Фельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России число случаев заражения коронавирусом превысило миллион
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Ростуризм получит 1,2 миллиарда рублей на развитие внутреннего туризма
11:34Безработный уплатил долг в 86 тысяч рублей после ареста частного самолета
11:30В Белоруссии вынесли приговор по делу о взрывах на салюте в Минске
11:28Суд продолжил допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
11:26"Будет время на акклиматизацию". Москвичам рассказали о погоде осенью
11:19Лавров раскритиковал действия Литвы в отношении Белоруссии
11:19Земле предсказали худший сценарий климатической катастрофы
11:17Синоптики подвели погодные итоги лета в Москве
11:13В Турции арестовали "эмира" ИГ*
11:09Ученые оценили плюсы и минусы различных диет
11:07Лавров раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2"
11:07"Это неэтично". Лавров призвал Запад не вмешиваться в дела Белоруссии
11:07В России началась вакцинация против гриппа
11:03Лавров обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия
11:00Малышева назвала критиков режима самоизоляции дебилами
11:00БелАЗ опроверг сообщения об остановке производства
10:58Ефремова везут в суд на заседание по делу о ДТП
10:54Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии
10:47Лукашенко призвал белорусов направить энергию в созидательное русло
10:45В ГД назвали отказ от русского в украинских школах языковой инквизицией
Лента новостейМолния