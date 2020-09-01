https://ria.ru/20200901/malysheva-1576562858.html
Малышева назвала критиков режима самоизоляции дебилами
Врач и телеведущая Елена Малышева эмоционально прокомментировала критические заявления подписчиков о строгом карантине в России и мире. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:00
2020-09-01T11:00
2020-09-01T11:02
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
елена малышева
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank">Елена Малышева</a> эмоционально прокомментировала критические заявления подписчиков о строгом карантине в России и мире. Малышева вела прямой эфир в <a href="https://www.instagram.com/p/CEhax0CHok5/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> вместе с сыном Юрием, также врачом. "Спрашивают: "Дебилы! Зачем тогда режим самоизоляции был в России?" — прочитала вопрос подписчицы Малышева. Врач пояснила, что весной на властях лежала огромная ответственность, потому что никто не мог спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации. В результате многие, в том числе, мэр Москвы решили перестраховаться и уменьшить угрозу для граждан. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> пандемией. Большинство стран ввели строгий режим самоизоляции, многие работодатели перевели сотрудников на удаленный режим, в общественных местах требовалось носить маски и перчатки. В Москве некоторое время действовал пропускной режим: жители города могли беспрепятственно выходить в ближайшие продуктовые магазины, выносить мусор и выгуливать собак, в других случаях требовалось оформлять рабочий или одноразовый пропуск. Летом в столице отменили большую часть ограничений.
https://ria.ru/20200817/1575912073.html
https://ria.ru/20200901/shvetsiya-1576555916.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество