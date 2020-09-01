https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571853.html
Лукашенко предупредил о последствиях прихода к власти оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в случае прихода к власти в республике альтернативных сил начнется резня и то, что произошло на Украине,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:01
2020-09-01T13:01
2020-09-01T13:31
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> считает, что в случае прихода к власти в республике альтернативных сил начнется резня и то, что произошло на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, будет цветочками.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/belorussiya-oppozitsiya-1576557251.html
Нефертити Васильевна Фишман
Придет к власти оппозиция, закроются заводы. И белорусам придется работать велорикшами у прибалтов.
40
Борис Исмаилов
На Украине народ тоже хотел жить лучше, а что оказалось! Вам что не понятно что все идет из запада! Как только батька уйдет с поста, придут проамериканские силы и будут диктовать что делать. Закроют ваши заводы и фабрики, колхозы им тоже не нужны. Им нужны вы как рабы! И чтобы в Белоруссии ввести контингент НАТО. Чтобы быть у самой границы с Россией! Не ужели вам ничего этого не понятно?
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белоруссия
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире