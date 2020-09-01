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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571853.html
Лукашенко предупредил о последствиях прихода к власти оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в случае прихода к власти в республике альтернативных сил начнется резня и то, что произошло на Украине,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:01
2020-09-01T13:31
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> считает, что в случае прихода к власти в республике альтернативных сил начнется резня и то, что произошло на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, будет цветочками.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/belorussiya-oppozitsiya-1576557251.html
Придет к власти оппозиция, закроются заводы. И белорусам придется работать велорикшами у прибалтов.
40
На Украине народ тоже хотел жить лучше, а что оказалось! Вам что не понятно что все идет из запада! Как только батька уйдет с поста, придут проамериканские силы и будут диктовать что делать. Закроют ваши заводы и фабрики, колхозы им тоже не нужны. Им нужны вы как рабы! И чтобы в Белоруссии ввести контингент НАТО. Чтобы быть у самой границы с Россией! Не ужели вам ничего этого не понятно?
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белоруссия
украина
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александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко предупредил о последствиях прихода к власти оппозиции

13:01 01.09.2020 (обновлено: 13:31 01.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в случае прихода к власти в республике альтернативных сил начнется резня и то, что произошло на Украине, будет цветочками.

"Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - цитирует его слова Sputnik Беларусь.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова общается с журналистами у здания Следственного комитета Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 08:29
Оппозиция в Белоруссии объявила о создании политической партии
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112901418
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Придет к власти оппозиция, закроются заводы. И белорусам придется работать велорикшами у прибалтов.
1 сентября, 13:12
Нефертити Васильевна Фишман
20220016
На Украине народ тоже хотел жить лучше, а что оказалось! Вам что не понятно что все идет из запада! Как только батька уйдет с поста, придут проамериканские силы и будут диктовать что делать. Закроют ваши заводы и фабрики, колхозы им тоже не нужны. Им нужны вы как рабы! И чтобы в Белоруссии ввести контингент НАТО. Чтобы быть у самой границы с Россией! Не ужели вам ничего этого не понятно?
1 сентября, 15:29
Борис Исмаилов
15310010
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