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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571649.html
Лукашенко пообещал, что "никакого наката ни на какую церковь не допустит"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что костелы в стране будут работать, передает госагентство Белта. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:59
2020-09-01T12:59
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
александр лукашенко
белоруссия
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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что костелы в стране будут работать, передает госагентство Белта."В Беларуси костелы работали и будут работать… Глава государства подчеркнул, что у каждого белоруса должна быть своя дорога к храму. Он заявил, что никакого наката ни на какую церковь в нашей стране не допустит", - говорится в сообщении агентства.Ранее в Римско-католической церкви Белоруссии сообщили, что главу белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, который является гражданином республики, не пустили домой из зарубежной поездки без объяснения причин. Кондрусевич возвращался из Польши, где провел богослужения. Из-за этого иерарх был вынужден вернуться в Польшу. В государственном пограничном комитете Белоруссии РИА Новости заявили, что ведомство данную ситуацию не комментирует.До инцидента Кондрусевич призывал власти республики начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов оппозиции после выборов. Он также назвал действия представителей силовых структур Белоруссии на территории Красного костела в Минске, где во время одной из акции протеста милиция заблокировала вход, "неадекватными и противоправными".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200901/kondrusevich-1576571380.html
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новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко, белоруссия

Лукашенко пообещал, что "никакого наката ни на какую церковь не допустит"

12:59 01.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Участники акции в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что костелы в стране будут работать, передает госагентство Белта.
"В Беларуси костелы работали и будут работать… Глава государства подчеркнул, что у каждого белоруса должна быть своя дорога к храму. Он заявил, что никакого наката ни на какую церковь в нашей стране не допустит", - говорится в сообщении агентства.
Ранее в Римско-католической церкви Белоруссии сообщили, что главу белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, который является гражданином республики, не пустили домой из зарубежной поездки без объяснения причин. Кондрусевич возвращался из Польши, где провел богослужения. Из-за этого иерарх был вынужден вернуться в Польшу. В государственном пограничном комитете Белоруссии РИА Новости заявили, что ведомство данную ситуацию не комментирует.
До инцидента Кондрусевич призывал власти республики начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов оппозиции после выборов. Он также назвал действия представителей силовых структур Белоруссии на территории Красного костела в Минске, где во время одной из акции протеста милиция заблокировала вход, "неадекватными и противоправными".
Глава российских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 12:55Религия и мировоззрение
Главу католиков Белоруссии не пустили в страну, верующие готовят запросы
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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