Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят общее Отечество
12:54 01.09.2020 (обновлено: 16:47 01.09.2020)
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© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя ситуация в республике послужила ему уроком, он сделал выводы, кто действительно является близким союзником республики.
"В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России - ред.) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов при посещении Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания. Слова Лукашенко приводит Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии отметил, что страна никогда не отворачивалась от России, хотя и была вынуждена при экономических спорах искать альтернативу на том же нефтяном рынке. "Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России)", - сказал он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.