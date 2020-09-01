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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571353.html
Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят общее Отечество
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя ситуация в республике послужила ему уроком, он сделал выводы, кто действительно является близким... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:54
2020-09-01T16:47
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
брест
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что нынешняя ситуация в республике послужила ему уроком, он сделал выводы, кто действительно является близким союзником республики."В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России - ред.) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бреста</a> до Владивостока", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов при посещении Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания. Слова Лукашенко приводит <a href="https://sputnik.by/politics/20200901/1045595083/Lukashenko-ne-perezhivayte-grazhdanskoy-voyny-ne-budet.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.Президент Белоруссии отметил, что страна никогда не отворачивалась от России, хотя и была вынуждена при экономических спорах искать альтернативу на том же нефтяном рынке. "Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России)", - сказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576566492.html
Поскольку президент Лукашенко пытается вновь завести в отношениях Беларуси и России отыгранную пластинку, то, очевидно, что в противостоянии с оппозицией он берет верх. Важно, чтобы на новой высоте у президента Беларуси вновь не закружилась голова.
16
Важно, чтобы при всех возможных раскладах его противостояния, он наконец научился слушать и слышать свой народ. Белорусов. Тех, кто на МАЗе вкалывает, в поле, да и тех кто на площадях.
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белоруссия
брест
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, брест, в мире

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят общее Отечество

12:54 01.09.2020 (обновлено: 16:47 01.09.2020)
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© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя ситуация в республике послужила ему уроком, он сделал выводы, кто действительно является близким союзником республики.
"В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России - ред.) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов при посещении Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания. Слова Лукашенко приводит Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии отметил, что страна никогда не отворачивалась от России, хотя и была вынуждена при экономических спорах искать альтернативу на том же нефтяном рынке. "Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России)", - сказал он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 11:46
Лавров раскритиковал угрозы Евросоюза в отношении Белоруссии
141940922
Обсудить 10
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияБрестВ мире
Популярные комментарии
Поскольку президент Лукашенко пытается вновь завести в отношениях Беларуси и России отыгранную пластинку, то, очевидно, что в противостоянии с оппозицией он берет верх. Важно, чтобы на новой высоте у президента Беларуси вновь не закружилась голова.
1 сентября, 14:10
vv.p.neznamov
1020003
Важно, чтобы при всех возможных раскладах его противостояния, он наконец научился слушать и слышать свой народ. Белорусов. Тех, кто на МАЗе вкалывает, в поле, да и тех кто на площадях.
1 сентября, 14:47
Кузьма Кузьмич
410006
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