https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576569640.html

Лукашенко рассказал о возможности закрыть границы для западных стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Прибалтика получила команду "фас" от более матерых стран, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:33

2020-09-01T12:33

2020-09-01T16:22

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

эстония

латвия

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что Прибалтика получила команду "фас" от более матерых стран, передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200901/1045595083/Lukashenko-ne-perezhivayte-grazhdanskoy-voyny-ne-budet.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Отмечается, что, по словам главы государства, "более матерые страны" понимают, что с Белоруссией не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток. Поэтому, заявил Лукашенко, более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Белоруссии.Он отметил, что Белоруссия будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии.Ранее глава МВД <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. МИД <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвии</a> и <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстонии</a> заявили об аналогичных санкциях.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html

https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576534103.html

Ольга Занкова да они и без команды лают)0 от любви к процессу) 49

Deyn Donovan а лукашенко дал ФАС омону. 47

8

эстония

латвия

белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, эстония, латвия, белоруссия, литва, в мире