https://ria.ru/20200901/los-1576587333.html
Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику
В США лось убил ранившего его охотника, сообщило издание Oregon Live. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:25
2020-09-01T16:25
2020-09-01T17:19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> лось убил ранившего его охотника, сообщило издание <a href="https://www.oregonlive.com/news/2020/08/wounded-elk-kills-hunter-in-tillamook-county.html" target="_blank">Oregon Live</a>.Инцидент произошел в округе Тилламук, где 66-летний мужчина поздно вечером выстрелом из лука ранил животное, но из-за сумерек не смог его выследить.На следующее утро он вместе с владельцем участка, где проходила охота, отправился на поиски. Им удалось найти лося, однако, когда охотник попытался добить его, тот бросился и ударил человека рогами в шею. От полученных ран мужчина умер.Как сообщает полиция, в итоге лося убили.
https://ria.ru/20180207/1514151529.html
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Жаль лося! Он справился с врагом.
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rustem fasilhonov
охотники не военные,ищут что послабее
99
33
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сша, в мире
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
В США
лось убил ранившего его охотника, сообщило издание Oregon Live
.
Инцидент произошел в округе Тилламук, где 66-летний мужчина поздно вечером выстрелом из лука ранил животное, но из-за сумерек не смог его выследить.
На следующее утро он вместе с владельцем участка, где проходила охота, отправился на поиски. Им удалось найти лося, однако, когда охотник попытался добить его, тот бросился и ударил человека рогами в шею. От полученных ран мужчина умер.
Как сообщает полиция, в итоге лося убили.