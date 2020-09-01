https://ria.ru/20200901/los-1576587333.html

Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику

В США лось убил ранившего его охотника, сообщило издание Oregon Live. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:25

2020-09-01T16:25

2020-09-01T17:19

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> лось убил ранившего его охотника, сообщило издание <a href="https://www.oregonlive.com/news/2020/08/wounded-elk-kills-hunter-in-tillamook-county.html" target="_blank">Oregon Live</a>.Инцидент произошел в округе Тилламук, где 66-летний мужчина поздно вечером выстрелом из лука ранил животное, но из-за сумерек не смог его выследить.На следующее утро он вместе с владельцем участка, где проходила охота, отправился на поиски. Им удалось найти лося, однако, когда охотник попытался добить его, тот бросился и ударил человека рогами в шею. От полученных ран мужчина умер.Как сообщает полиция, в итоге лося убили.

https://ria.ru/20180207/1514151529.html

A AA Жаль лося! Он справился с врагом. 182

rustem fasilhonov охотники не военные,ищут что послабее 99

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире