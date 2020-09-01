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Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику
В США лось убил ранившего его охотника, сообщило издание Oregon Live. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:25
2020-09-01T17:19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> лось убил ранившего его охотника, сообщило издание <a href="https://www.oregonlive.com/news/2020/08/wounded-elk-kills-hunter-in-tillamook-county.html" target="_blank">Oregon Live</a>.Инцидент произошел в округе Тилламук, где 66-летний мужчина поздно вечером выстрелом из лука ранил животное, но из-за сумерек не смог его выследить.На следующее утро он вместе с владельцем участка, где проходила охота, отправился на поиски. Им удалось найти лося, однако, когда охотник попытался добить его, тот бросился и ударил человека рогами в шею. От полученных ран мужчина умер.Как сообщает полиция, в итоге лося убили.
https://ria.ru/20180207/1514151529.html
Жаль лося! Он справился с врагом.
182
охотники не военные,ищут что послабее
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сша
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
сша, в мире

Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику

16:25 01.09.2020 (обновлено: 17:19 01.09.2020)
31115
CC0 / skeeze / Лось
Лось - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
CC0 / skeeze /
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В США лось убил ранившего его охотника, сообщило издание Oregon Live.
Инцидент произошел в округе Тилламук, где 66-летний мужчина поздно вечером выстрелом из лука ранил животное, но из-за сумерек не смог его выследить.
Волки в зимнем лесу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.02.2018
7 февраля 2018, 14:27
В Казахстане волк притворился мертвым, чтобы отомстить охотнику
На следующее утро он вместе с владельцем участка, где проходила охота, отправился на поиски. Им удалось найти лося, однако, когда охотник попытался добить его, тот бросился и ударил человека рогами в шею. От полученных ран мужчина умер.
Как сообщает полиция, в итоге лося убили.
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Обсудить 33
СШАВ мире
Популярные комментарии
Жаль лося! Он справился с врагом.
1 сентября, 16:45
AAA AA
17510303
охотники не военные,ищут что послабее
1 сентября, 16:43
rustem fasilhonov
8541306
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