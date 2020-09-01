https://ria.ru/20200901/les-1576555219.html
В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
Спасатели благополучно находят около 90% потерявшихся в лесу людей, сообщает МЧС. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T03:08
2020-09-01T03:08
2020-09-01T03:20
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:173:3027:1876_1400x0_80_0_0_c4818ca95701af86dc2f2b5f976c18d7.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели благополучно находят около 90% потерявшихся в лесу людей, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Специалисты напоминают, что собравшись в лес, нужно обсудить с родными и близкими маршрут и время возвращения. Перед походом за грибами они советуют надеть на шею свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи.Одеться лучше в яркую одежду, наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Обязательно нужно взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты."Лучшие ориентиры на местности – это линии электропередачи, дороги, ручьи, реки. Если какой-либо из этих ориентиров встретился на вашем пути, следуйте вдоль него – рано или поздно вы должны выйти к людям", - добавляют спасатели.
https://ria.ru/20200830/les-1576481496.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_149:0:2880:2048_1400x0_80_0_0_caf1cee08c021fb93d206141e6778be2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Спасатели благополучно находят около 90% потерявшихся в лесу людей, сообщает МЧС
.
"Обычно благополучно находят до 90% "потеряшек", зона риска - именно пожилые люди, у которых смерть наступает от естественных причин. Как правило, это отказ сердца. Случаи, когда человек замерз или стал жертвой дикого зверя - единичны", - рассказывают спасатели.
Специалисты напоминают, что собравшись в лес, нужно обсудить с родными и близкими маршрут и время возвращения. Перед походом за грибами они советуют надеть на шею свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи.
Одеться лучше в яркую одежду, наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Обязательно нужно взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты.
"Лучшие ориентиры на местности – это линии электропередачи, дороги, ручьи, реки. Если какой-либо из этих ориентиров встретился на вашем пути, следуйте вдоль него – рано или поздно вы должны выйти к людям", - добавляют спасатели.