https://ria.ru/20200901/les-1576555219.html

В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу

Спасатели благополучно находят около 90% потерявшихся в лесу людей, сообщает МЧС. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T03:08

2020-09-01T03:08

2020-09-01T03:20

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели благополучно находят около 90% потерявшихся в лесу людей, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Специалисты напоминают, что собравшись в лес, нужно обсудить с родными и близкими маршрут и время возвращения. Перед походом за грибами они советуют надеть на шею свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи.Одеться лучше в яркую одежду, наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Обязательно нужно взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты."Лучшие ориентиры на местности – это линии электропередачи, дороги, ручьи, реки. Если какой-либо из этих ориентиров встретился на вашем пути, следуйте вдоль него – рано или поздно вы должны выйти к людям", - добавляют спасатели.

https://ria.ru/20200830/les-1576481496.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество