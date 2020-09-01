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В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
Спасатели благополучно находят около 90% потерявшихся в лесу людей, сообщает МЧС. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T03:08
2020-09-01T03:20
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели благополучно находят около 90% потерявшихся в лесу людей, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Специалисты напоминают, что собравшись в лес, нужно обсудить с родными и близкими маршрут и время возвращения. Перед походом за грибами они советуют надеть на шею свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи.Одеться лучше в яркую одежду, наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Обязательно нужно взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты."Лучшие ориентиры на местности – это линии электропередачи, дороги, ручьи, реки. Если какой-либо из этих ориентиров встретился на вашем пути, следуйте вдоль него – рано или поздно вы должны выйти к людям", - добавляют спасатели.
https://ria.ru/20200830/les-1576481496.html
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россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу

03:08 01.09.2020 (обновлено: 03:20 01.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спасатели благополучно находят около 90% потерявшихся в лесу людей, сообщает МЧС.
"Обычно благополучно находят до 90% "потеряшек", зона риска - именно пожилые люди, у которых смерть наступает от естественных причин. Как правило, это отказ сердца. Случаи, когда человек замерз или стал жертвой дикого зверя - единичны", - рассказывают спасатели.
Специалисты напоминают, что собравшись в лес, нужно обсудить с родными и близкими маршрут и время возвращения. Перед походом за грибами они советуют надеть на шею свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи.
Одеться лучше в яркую одежду, наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Обязательно нужно взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты.
"Лучшие ориентиры на местности – это линии электропередачи, дороги, ручьи, реки. Если какой-либо из этих ориентиров встретился на вашем пути, следуйте вдоль него – рано или поздно вы должны выйти к людям", - добавляют спасатели.
Лось - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 03:08
В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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