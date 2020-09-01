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Пензенский рыбак удочкой задел ЛЭП и получил смертельный удар током
Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Пензы, который во время рыбалки на пруду удочкой задел линию электропередачи и получил смертельный удар... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:52
2020-09-01T20:52
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
пензенский район
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Следователи проводят проверку по факту гибели жителя <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензы</a>, который во время рыбалки на пруду удочкой задел линию электропередачи и получил смертельный удар током, сообщило областное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ."Установлено, что утром 1 сентября 2020 года 60-летний житель Пензы вместе с родственниками находился на рыбалке на пруду в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Пензенском районе</a>, не доезжая села Алферьевка. По предварительным данным, при передвижении около водоема мужчина коснулся удочкой линии электропередачи, расположенной на высоте более шести метров, в результате чего получил удар током. Пострадавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Обстоятельств гибели рыбака устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/flyuorografiya-1576593565.html
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пенза
пензенский район
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), пенза, пензенский район, происшествия

Пензенский рыбак удочкой задел ЛЭП и получил смертельный удар током

20:52 01.09.2020
3314
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Пензы, который во время рыбалки на пруду удочкой задел линию электропередачи и получил смертельный удар током, сообщило областное управление СК РФ.
"Установлено, что утром 1 сентября 2020 года 60-летний житель Пензы вместе с родственниками находился на рыбалке на пруду в Пензенском районе, не доезжая села Алферьевка. По предварительным данным, при передвижении около водоема мужчина коснулся удочкой линии электропередачи, расположенной на высоте более шести метров, в результате чего получил удар током. Пострадавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Обстоятельств гибели рыбака устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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