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https://ria.ru/20200901/lazarev-1576583721.html
"Нужен огнетушитель". Лазарев шокировал фанатов откровенным фото
Сергей Лазарев опубликовал в Instagram фото с голым торсом и поразил фанатов своей формой. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:37
2020-09-01T16:27
культура
новости культуры
россия
шоу-бизнес
лолита милявская
сергей лазарев
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Lazarev_Sergejj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лазарев</a> опубликовал в Instagram фото с голым торсом и поразил фанатов своей формой. Как рассказал певец в подписи к снимку, за четыре месяца ему удалось сбросить 12 килограммов."Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы. Дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся!" — написал артист. Фотография Лазарева поразила не только фанатов, но и некоторых коллег по цеху. "Красавчик всегда", — написала в комментариях <a href="http://ria.ru/person_Lolita_Miljavskaja/" target="_blank" data-auto="true">Лолита Милявская</a>."Аааа… Так это твои 12 килограммов?!!!! Они у меня если что", — добавил Евгений Бороденко.А вот мнения фанатов по поводу перемен во внешности Лазарева разделились."Раньше было лучше", — отметила одна из поклонниц."А с щечками гораздо милее", — прокомментировала другая."Я подавилась слюнями, спасибо", — призналась подписчица."Я бы даже сказала 17. Вы просто огонь. Нужен огнетушитель", — написала в комментариях поклонница артиста.
https://ria.ru/20200831/ivleeva-1576524028.html
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новости культуры, россия, шоу-бизнес, лолита милявская, сергей лазарев

"Нужен огнетушитель". Лазарев шокировал фанатов откровенным фото

15:37 01.09.2020 (обновлено: 16:27 01.09.2020)
6352
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев
Певец Сергей Лазарев - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сергей Лазарев опубликовал в Instagram фото с голым торсом и поразил фанатов своей формой.
Как рассказал певец в подписи к снимку, за четыре месяца ему удалось сбросить 12 килограммов.
"Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы. Дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся!" — написал артист.
Фотография Лазарева поразила не только фанатов, но и некоторых коллег по цеху.
"Красавчик всегда", — написала в комментариях Лолита Милявская.
"Аааа… Так это твои 12 килограммов?!!!! Они у меня если что", — добавил Евгений Бороденко.
А вот мнения фанатов по поводу перемен во внешности Лазарева разделились.
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 13:06
Ивлеева шокировала фанатов фото в откровенном бикини
"Раньше было лучше", — отметила одна из поклонниц.
"А с щечками гораздо милее", — прокомментировала другая.
"Я подавилась слюнями, спасибо", — призналась подписчица.
"Я бы даже сказала 17. Вы просто огонь. Нужен огнетушитель", — написала в комментариях поклонница артиста.
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КультураНовости культурыРоссияШоу-бизнесЛолита МилявскаяСергей Лазарев
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