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Лавров обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия
США внедряют принципы, понижающие порог применения ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:03
2020-09-01T11:03
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мгимо
сша
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> внедряют принципы, понижающие порог применения ядерного оружия, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>, выступая в <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_" target="_blank">МГИМО</a>."Сейчас, когда США разрушили практически всю систему сдерживания в сфере контроля над вооружениями и когда США доктринально внедряют в свою практическую деятельность принципы, которые, по сути дела, понижают порог ядерного оружия", - сказал он.Министр продолжил, что "в ситуации, когда на все на это накладывается стремление преступных террористических и прочих группировок получить доступ к ядерным технологиям, технологиям создания, использования других видов оружия массового уничтожения, будь то химическое, биологическое, нам, я считаю, преступно разбегаться по национальным квартирам, хлопать дверьми, заявлять о том, что я с такой-то страной вообще общаться не буду, пока не выполнит мой ультиматум... мы все это наблюдаем".
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россия
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мгимо, сша, безопасность, политика

Лавров обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия

11:03 01.09.2020
279
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО в Москве. 2 сентября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО в Москве. 2 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США внедряют принципы, понижающие порог применения ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО.
"Сейчас, когда США разрушили практически всю систему сдерживания в сфере контроля над вооружениями и когда США доктринально внедряют в свою практическую деятельность принципы, которые, по сути дела, понижают порог ядерного оружия", - сказал он.
Министр продолжил, что "в ситуации, когда на все на это накладывается стремление преступных террористических и прочих группировок получить доступ к ядерным технологиям, технологиям создания, использования других видов оружия массового уничтожения, будь то химическое, биологическое, нам, я считаю, преступно разбегаться по национальным квартирам, хлопать дверьми, заявлять о том, что я с такой-то страной вообще общаться не буду, пока не выполнит мой ультиматум... мы все это наблюдаем".
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 00:30
Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МГИМОСШАБезопасностьПолитика
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