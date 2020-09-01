https://ria.ru/20200901/lavrov-1576563635.html

Лавров обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия

США внедряют принципы, понижающие порог применения ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:03

2020-09-01T11:03

2020-09-01T11:03

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мгимо

сша

безопасность

политика

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> внедряют принципы, понижающие порог применения ядерного оружия, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>, выступая в <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_" target="_blank">МГИМО</a>."Сейчас, когда США разрушили практически всю систему сдерживания в сфере контроля над вооружениями и когда США доктринально внедряют в свою практическую деятельность принципы, которые, по сути дела, понижают порог ядерного оружия", - сказал он.Министр продолжил, что "в ситуации, когда на все на это накладывается стремление преступных террористических и прочих группировок получить доступ к ядерным технологиям, технологиям создания, использования других видов оружия массового уничтожения, будь то химическое, биологическое, нам, я считаю, преступно разбегаться по национальным квартирам, хлопать дверьми, заявлять о том, что я с такой-то страной вообще общаться не буду, пока не выполнит мой ультиматум... мы все это наблюдаем".

https://ria.ru/20200821/iran-1576071534.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мгимо, сша, безопасность, политика