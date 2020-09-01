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Лавров назвал основные риски в современном мире
Рисков в мире сейчас больше, чем даже во время Второй мировой войны, считает глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:40
2020-09-01T10:40
сергей лавров
мгимо
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Рисков в мире сейчас больше, чем даже во время Второй мировой войны, считает глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Сегодня ситуация в мире, конечно, не такая кровопролитная, как ситуация, сложившаяся в ходе Второй мировой войны, но рисков гораздо больше, и риски не менее серьезны", - сказал он, выступая в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a>.В их число, по словам министра, входят, в частности, терроризм, наркопреступность, которые каждый год уносят огромное количество жизней, риски распространения оружия массового уничтожения.
https://ria.ru/20191111/1560820162.html
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сергей лавров, мгимо, безопасность, в мире

Лавров назвал основные риски в современном мире

10:40 01.09.2020
372
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Рисков в мире сейчас больше, чем даже во время Второй мировой войны, считает глава МИД России Сергей Лавров.
"Сегодня ситуация в мире, конечно, не такая кровопролитная, как ситуация, сложившаяся в ходе Второй мировой войны, но рисков гораздо больше, и риски не менее серьезны", - сказал он, выступая в МГИМО.
В их число, по словам министра, входят, в частности, терроризм, наркопреступность, которые каждый год уносят огромное количество жизней, риски распространения оружия массового уничтожения.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2019
11 ноября 2019, 18:10
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1101312
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Сергей ЛавровМГИМОБезопасностьВ мире
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