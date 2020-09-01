https://ria.ru/20200901/lavrov-1576562153.html
Лавров назвал основные риски в современном мире
Рисков в мире сейчас больше, чем даже во время Второй мировой войны, считает глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:40
2020-09-01T10:40
2020-09-01T10:40
сергей лавров
мгимо
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Рисков в мире сейчас больше, чем даже во время Второй мировой войны, считает глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Сегодня ситуация в мире, конечно, не такая кровопролитная, как ситуация, сложившаяся в ходе Второй мировой войны, но рисков гораздо больше, и риски не менее серьезны", - сказал он, выступая в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a>.В их число, по словам министра, входят, в частности, терроризм, наркопреступность, которые каждый год уносят огромное количество жизней, риски распространения оружия массового уничтожения.
https://ria.ru/20191111/1560820162.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, мгимо, безопасность, в мире