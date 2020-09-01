Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
09:06 01.09.2020 (обновлено: 10:26 01.09.2020)
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Башкирская содовая компания
УФА, 1 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК), сообщает пресс-служба суда.
Иск подала Генпрокуратура. Этот шаг ведомство мотивировало тем, что госдолю в предприятиях компании намеренно снизили. В рассмотрении дела также участвовали Федеральная налоговая служба, АО "Реестр" и АО "Башкирская содовая компания".
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Так, арест наложили на обыкновенные именные акции АО "Башкирская содовая компания", которыми владеет АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия" и ООО ТД "Башкирская химия".
Куштау — один из шиханов (одиночных гор) в районе города Стерлитамака. На его склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В конце 2019 года глава республики Радий Хабиров разрешил БСК начать разработку Куштау, так как ранее компания заявляла, что после 2022 года может прекратить производство из-за нехватки сырья и тысяча местных жителей останутся без работы.
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Однако против разработки месторождения выступили экоактивисты: 15 и 16 августа на шихане прошли протесты. После того как на место приехал глава региона Радий Хабиров, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса, митингующие разошлись.
На прошлой неделе Владимир Путин потребовал разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией. Президент раскритиковал акционеров БСК, указав, что заработанные деньги не инвестируют в регион, а выводят на зарубежные счета, и поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в компании.
Глава государства отметил, что люди, которые обратили внимание на ситуацию с БСК и выразили свое недоверие происходящему, "в значительной мере правы".
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