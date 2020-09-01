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https://ria.ru/20200901/kushtau-1576558230.html
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК), сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T09:06
2020-09-01T10:26
башкирская содовая компания
генеральная прокуратура рф
владимир путин
происшествия
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<strong>УФА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Арбитражный суд Башкирии арестовал акции <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК), сообщает пресс-служба суда.Иск подала Генпрокуратура. Этот шаг ведомство мотивировало тем, что госдолю в предприятиях компании намеренно снизили. В рассмотрении дела также участвовали Федеральная налоговая служба, АО "Реестр" и АО "Башкирская содовая компания".Так, арест наложили на обыкновенные именные акции АО "Башкирская содовая компания", которыми владеет АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия" и ООО ТД "Башкирская химия".Куштау — один из шиханов (одиночных гор) в районе города <a href="http://ria.ru/location_Sterlitamak/" target="_blank">Стерлитамака</a>. На его склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В конце 2019 года глава республики Радий Хабиров разрешил БСК начать разработку Куштау, так как ранее компания заявляла, что после 2022 года может прекратить производство из-за нехватки сырья и тысяча местных жителей останутся без работы.Однако против разработки месторождения выступили экоактивисты: 15 и 16 августа на шихане прошли протесты. После того как на место приехал глава региона <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank">Радий Хабиров</a>, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса, митингующие разошлись. На прошлой неделе Владимир Путин потребовал разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией. Президент раскритиковал акционеров БСК, указав, что заработанные деньги не инвестируют в регион, а выводят на зарубежные счета, и поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в компании.Глава государства отметил, что люди, которые обратили внимание на ситуацию с БСК и выразили свое недоверие происходящему, "в значительной мере правы".
https://ria.ru/20200819/1576008434.html
https://ria.ru/20200826/kushtau-1576348644.html
https://ria.ru/20200827/bsk-1576369214.html
А кто принял решение о снижении государственной доли? Неужели у документы подписи с фамилией нет?
20
таких "компаний" в России пруд пруди, с попустительства нашей любимой власти. Россию грабят. а у власти только абстрактные рассуждения на тему, что это не хорошо творить
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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башкирская содовая компания, генеральная прокуратура рф, владимир путин, происшествия

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

09:06 01.09.2020 (обновлено: 10:26 01.09.2020)
6526
© Depositphotos / Eugene_RБашкирская содовая компания
Башкирская содовая компания
© Depositphotos / Eugene_R
Башкирская содовая компания
УФА, 1 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК), сообщает пресс-служба суда.
Иск подала Генпрокуратура. Этот шаг ведомство мотивировало тем, что госдолю в предприятиях компании намеренно снизили. В рассмотрении дела также участвовали Федеральная налоговая служба, АО "Реестр" и АО "Башкирская содовая компания".
Шихан Куштау
19 августа, 21:16
В БСК рассказали о последствиях отказа от разработки шихана Куштау
Так, арест наложили на обыкновенные именные акции АО "Башкирская содовая компания", которыми владеет АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия" и ООО ТД "Башкирская химия".
Куштау — один из шиханов (одиночных гор) в районе города Стерлитамака. На его склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В конце 2019 года глава республики Радий Хабиров разрешил БСК начать разработку Куштау, так как ранее компания заявляла, что после 2022 года может прекратить производство из-за нехватки сырья и тысяча местных жителей останутся без работы.
Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с экоактивистами, выступающими против промышленной разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией
26 августа, 18:18
Глава Башкирии поблагодарил Путина за поручения по ситуации с Куштау
Однако против разработки месторождения выступили экоактивисты: 15 и 16 августа на шихане прошли протесты. После того как на место приехал глава региона Радий Хабиров, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса, митингующие разошлись.
На прошлой неделе Владимир Путин потребовал разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией. Президент раскритиковал акционеров БСК, указав, что заработанные деньги не инвестируют в регион, а выводят на зарубежные счета, и поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в компании.
Глава государства отметил, что люди, которые обратили внимание на ситуацию с БСК и выразили свое недоверие происходящему, "в значительной мере правы".
Производство Башкирской содовой компании
27 августа, 11:03
Власти оценили последствия потери акций Башкирской содовой компании
165142224
Обсудить 11
Башкирская содовая компанияГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинПроисшествия
Популярные комментарии
А кто принял решение о снижении государственной доли? Неужели у документы подписи с фамилией нет?
1 сентября, 10:11
Сельский реднек
2000000
таких "компаний" в России пруд пруди, с попустительства нашей любимой власти. Россию грабят. а у власти только абстрактные рассуждения на тему, что это не хорошо творить
1 сентября, 10:27
Владимир Кокшаров
1100004
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