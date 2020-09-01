https://ria.ru/20200901/kushtau-1576558230.html

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК), сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T09:06

2020-09-01T09:06

2020-09-01T10:26

башкирская содовая компания

генеральная прокуратура рф

владимир путин

происшествия

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<strong>УФА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Арбитражный суд Башкирии арестовал акции <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК), сообщает пресс-служба суда.Иск подала Генпрокуратура. Этот шаг ведомство мотивировало тем, что госдолю в предприятиях компании намеренно снизили. В рассмотрении дела также участвовали Федеральная налоговая служба, АО "Реестр" и АО "Башкирская содовая компания".Так, арест наложили на обыкновенные именные акции АО "Башкирская содовая компания", которыми владеет АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия" и ООО ТД "Башкирская химия".Куштау — один из шиханов (одиночных гор) в районе города <a href="http://ria.ru/location_Sterlitamak/" target="_blank">Стерлитамака</a>. На его склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В конце 2019 года глава республики Радий Хабиров разрешил БСК начать разработку Куштау, так как ранее компания заявляла, что после 2022 года может прекратить производство из-за нехватки сырья и тысяча местных жителей останутся без работы.Однако против разработки месторождения выступили экоактивисты: 15 и 16 августа на шихане прошли протесты. После того как на место приехал глава региона <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank">Радий Хабиров</a>, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса, митингующие разошлись. На прошлой неделе Владимир Путин потребовал разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией. Президент раскритиковал акционеров БСК, указав, что заработанные деньги не инвестируют в регион, а выводят на зарубежные счета, и поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в компании.Глава государства отметил, что люди, которые обратили внимание на ситуацию с БСК и выразили свое недоверие происходящему, "в значительной мере правы".

https://ria.ru/20200819/1576008434.html

https://ria.ru/20200826/kushtau-1576348644.html

https://ria.ru/20200827/bsk-1576369214.html

Сельский реднек А кто принял решение о снижении государственной доли? Неужели у документы подписи с фамилией нет? 20

Владимир Кокшаров таких "компаний" в России пруд пруди, с попустительства нашей любимой власти. Россию грабят. а у власти только абстрактные рассуждения на тему, что это не хорошо творить 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания, генеральная прокуратура рф, владимир путин, происшествия