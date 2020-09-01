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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200901/kurs-1576570836.html
Официальный курс евро на среду вырос на 33 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 32,81 копейки - до 88,1547 рубля, курс доллара опустился на 21,9 копейки, до 73,5849... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:47
2020-09-01T12:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 32,81 копейки - до 88,1547 рубля, курс доллара опустился на 21,9 копейки, до 73,5849 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 2,7 копейки, составив 80,1413 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на 33 копейки

12:47 01.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро и доллара
Электронное табло с символикой евро и доллара - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 32,81 копейки - до 88,1547 рубля, курс доллара опустился на 21,9 копейки, до 73,5849 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 2,7 копейки, составив 80,1413 рубля.
Электронное табло с курсами валют в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 20:43
Экономист обозначил ожидаемый курс доллара и евро осенью
411016
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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