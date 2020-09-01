https://ria.ru/20200901/kurs-1576570836.html
Официальный курс евро на среду вырос на 33 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 32,81 копейки - до 88,1547 рубля, курс доллара опустился на 21,9 копейки, до 73,5849... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:47
2020-09-01T12:47
2020-09-01T12:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572362194_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_838e1bae6a10898ed4396460d24ca610.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 32,81 копейки - до 88,1547 рубля, курс доллара опустился на 21,9 копейки, до 73,5849 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 2,7 копейки, составив 80,1413 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/valyuta-1576499875.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572362194_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_33ca808d967aa85baae36aa995ab423d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика