https://ria.ru/20200901/krym-1576592024.html
Крым в августе принял более двух миллионов туристов
Туристический поток в Крым в августе превысил 2,1 миллиона человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:39
2020-09-01T18:39
2020-09-01T18:39
сергей аксенов (политик)
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155273/31/1552733131_0:197:2816:1781_1400x0_80_0_0_ba4bb5972023d0aa29eff4b9bbbdc90d.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости.</strong> Туристический поток в Крым в августе превысил 2,1 миллиона человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Основная доля отдыхающих (70 процентов) приехали на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, самолетами прибыли 25 процентов, по железной дороге — 4,5 процента и менее одного процента — из Украины на участках Армянск, Джанкой, Перекоп, сообщил он.По данным Минкурортов региона, всего за два месяца (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнули более 3, 539 миллиона туристов. Загрузка отелей на Южном берегу составила 95 процентов. В среднем по полуострову номерной фонд был заполнен до 80 процентов. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь – 70-80 процентов.В республике работают 826 объектов размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили в Минкурортов Крыма.
https://ria.ru/20200827/krym-1576331168.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155273/31/1552733131_85:0:2816:2048_1400x0_80_0_0_ae5e6ec70f7212035458966bde15b5cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), туризм, туристы, новости - туризм, республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Туристический поток в Крым в августе превысил 2,1 миллиона человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло более двух миллионов 106 тысяч туристов. Это на 15,3 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Основная доля отдыхающих (70 процентов) приехали на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, самолетами прибыли 25 процентов, по железной дороге — 4,5 процента и менее одного процента — из Украины на участках Армянск, Джанкой, Перекоп, сообщил он.
По данным Минкурортов региона, всего за два месяца (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнули более 3, 539 миллиона туристов. Загрузка отелей на Южном берегу составила 95 процентов. В среднем по полуострову номерной фонд был заполнен до 80 процентов. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь – 70-80 процентов.
В республике работают 826 объектов размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили в Минкурортов Крыма.