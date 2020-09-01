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Туризм
https://ria.ru/20200901/krym-1576592024.html
Крым в августе принял более двух миллионов туристов
Туристический поток в Крым в августе превысил 2,1 миллиона человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:39
2020-09-01T18:39
сергей аксенов (политик)
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
республика крым
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости.</strong> Туристический поток в Крым в августе превысил 2,1 миллиона человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Основная доля отдыхающих (70 процентов) приехали на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, самолетами прибыли 25 процентов, по железной дороге — 4,5 процента и менее одного процента — из Украины на участках Армянск, Джанкой, Перекоп, сообщил он.По данным Минкурортов региона, всего за два месяца (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнули более 3, 539 миллиона туристов. Загрузка отелей на Южном берегу составила 95 процентов. В среднем по полуострову номерной фонд был заполнен до 80 процентов. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь – 70-80 процентов.В республике работают 826 объектов размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили в Минкурортов Крыма.
https://ria.ru/20200827/krym-1576331168.html
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сергей аксенов (политик), туризм, туристы, новости - туризм, республика крым

Крым в августе принял более двух миллионов туристов

18:39 01.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы на прогулочном теплоходе в акватории Черного моря у маяка торгового порта Ялты
Туристы на прогулочном теплоходе в акватории Черного моря у маяка торгового порта Ялты - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Туристический поток в Крым в августе превысил 2,1 миллиона человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло более двух миллионов 106 тысяч туристов. Это на 15,3 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Основная доля отдыхающих (70 процентов) приехали на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, самолетами прибыли 25 процентов, по железной дороге — 4,5 процента и менее одного процента — из Украины на участках Армянск, Джанкой, Перекоп, сообщил он.
По данным Минкурортов региона, всего за два месяца (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнули более 3, 539 миллиона туристов. Загрузка отелей на Южном берегу составила 95 процентов. В среднем по полуострову номерной фонд был заполнен до 80 процентов. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь – 70-80 процентов.
В республике работают 826 объектов размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили в Минкурортов Крыма.
Девушка с мужчиной в автомобиле - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 10:19Туризм
Туристы рассказали, как путешествуют в Крым на автомобиле
3810017
ТуризмСергей Аксенов (политик)ТуризмтуристыНовости - ТуризмРеспублика Крым
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