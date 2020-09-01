https://ria.ru/20200901/krym-1576592024.html

Крым в августе принял более двух миллионов туристов

Туристический поток в Крым в августе превысил 2,1 миллиона человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T18:39

2020-09-01T18:39

2020-09-01T18:39

сергей аксенов (политик)

туризм

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новости - туризм

республика крым

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости.</strong> Туристический поток в Крым в августе превысил 2,1 миллиона человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Основная доля отдыхающих (70 процентов) приехали на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, самолетами прибыли 25 процентов, по железной дороге — 4,5 процента и менее одного процента — из Украины на участках Армянск, Джанкой, Перекоп, сообщил он.По данным Минкурортов региона, всего за два месяца (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнули более 3, 539 миллиона туристов. Загрузка отелей на Южном берегу составила 95 процентов. В среднем по полуострову номерной фонд был заполнен до 80 процентов. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь – 70-80 процентов.В республике работают 826 объектов размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили в Минкурортов Крыма.

https://ria.ru/20200827/krym-1576331168.html

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), туризм, туристы, новости - туризм, республика крым