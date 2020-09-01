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https://ria.ru/20200901/krym-1576587726.html
В Крыму объяснили, почему в августе пересохли крупные реки
Продолжительная засуха и почти полное отсутствие осадков в августе привели к пересыханию почти всех самых крупных крымских рек – Альма, Бельбек, Черная, Кача,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:28
2020-09-01T18:23
россия
земля - риа наука
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости.</strong> Продолжительная засуха и почти полное отсутствие осадков в августе привели к пересыханию почти всех самых крупных крымских рек – Альма, Бельбек, Черная, Кача, сообщает крымский гидрометцентр.По их данным, 29 августа впервые за историю гидрометеорологических наблюдений, пересохла река Тонас, являющаяся правым притоком реки Биюк-Карасу (река на юго-востоке Крыма). Поступление воды в водохранилища Партизанское (снабжает <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополь</a>, на реке Альма) и Чернореченское (для снабжения <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>, на реке Черная) прекратилось, а в остальные дни оно было незначительным.В последний месяц лета, как и в предыдущие два месяца, в бассейнах рек ощущался значительный недобор осадков, носивших кратковременный, ливневый и исключительно локальный характер. В верхних частях бассейнов рек Альма, Бельбек, Биюк-Карасу, Черная наблюдался значительный недобор осадков: 1.2-6.4 мм (2-13 % нормы). В бассейнах малых рек юго-восточного предгорья, в средних и нижних частях бассейнов рек Кача, Бельбек, Салгир – 20-30 мм или 41-59 % нормы. Наибольшее количество осадков 56 мм (90% нормы) отмечено в верхней части бассейна реки Салгир у села Перевальное, отметили гидрологи.В Крымских горах осадков выпало меньше нормы, особенно в юго-западной части — на плато <a href="http://ria.ru/location_Ajj-Petri/" target="_blank" data-auto="true">Ай-Петри</a> 4,9 мм (9% нормы), Ангарском перевале – 35 мм (61% нормы). По данным гидрометцентра, общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока к началу осени составил 62,88 миллиона кубометров, что почти на 12 миллионов меньше, чем месяц назад и на 80,7 миллиона кубометров меньше чем годом ранее.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.
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россия
республика крым
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россия, земля - риа наука, республика крым, общество

В Крыму объяснили, почему в августе пересохли крупные реки

16:28 01.09.2020 (обновлено: 18:23 01.09.2020)
10882
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Продолжительная засуха и почти полное отсутствие осадков в августе привели к пересыханию почти всех самых крупных крымских рек – Альма, Бельбек, Черная, Кача, сообщает крымский гидрометцентр.

"Из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдалось дальнейшее понижение уровней воды. С 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа пересохла река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа пересохла река Черная выше Чернореченского водохранилища, 18 августа пересохла река Бельбек у села Фруктовое", - сказано в сообщении на сайте гидрометцентра.

По их данным, 29 августа впервые за историю гидрометеорологических наблюдений, пересохла река Тонас, являющаяся правым притоком реки Биюк-Карасу (река на юго-востоке Крыма). Поступление воды в водохранилища Партизанское (снабжает Симферополь, на реке Альма) и Чернореченское (для снабжения Севастополя, на реке Черная) прекратилось, а в остальные дни оно было незначительным.
В последний месяц лета, как и в предыдущие два месяца, в бассейнах рек ощущался значительный недобор осадков, носивших кратковременный, ливневый и исключительно локальный характер. В верхних частях бассейнов рек Альма, Бельбек, Биюк-Карасу, Черная наблюдался значительный недобор осадков: 1.2-6.4 мм (2-13 % нормы). В бассейнах малых рек юго-восточного предгорья, в средних и нижних частях бассейнов рек Кача, Бельбек, Салгир – 20-30 мм или 41-59 % нормы. Наибольшее количество осадков 56 мм (90% нормы) отмечено в верхней части бассейна реки Салгир у села Перевальное, отметили гидрологи.
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В Крымских горах осадков выпало меньше нормы, особенно в юго-западной части — на плато Ай-Петри 4,9 мм (9% нормы), Ангарском перевале – 35 мм (61% нормы). По данным гидрометцентра, общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока к началу осени составил 62,88 миллиона кубометров, что почти на 12 миллионов меньше, чем месяц назад и на 80,7 миллиона кубометров меньше чем годом ранее.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.
136076210
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РоссияЗемля - РИА НаукаРеспублика КрымОбщество
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