https://ria.ru/20200901/krym-1576570085.html

Поклонская пригласила в Крым делегацию ООН по правам человека

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что Крым открыт для международных наблюдателей в связи с ситуацией с водоснабжением... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:37

2020-09-01T12:37

2020-09-01T12:37

наталья поклонская

госдума рф

республика крым

оон

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости.</strong> Зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Поклонская</a> заявила, что <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> открыт для международных наблюдателей в связи с ситуацией с водоснабжением полуострова, она готова сопровождать миссию <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Ранее Поклонская сообщала, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека <a href="https://ria.ru/20200901/krym-1576556007.html" target="_blank">запросило дополнительную информацию</a> о водоснабжении Крыма и перекрытии <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> поставок воды по Северо-Крымскому каналу."Россия неоднократно на всех уровнях повторяла, что Крым открыт для посещения международными наблюдателями. Зарубежные делегации туда ездят регулярно. Хочу еще раз повторить. Делегация управления Верховного комиссара ООН по правам человека может посетить Крым в том же порядке, что и любой другой субъект <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Я лично готова встретить и сопровождать в Крыму делегацию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, это должна быть отдельная делегация, не связанная с наблюдательной миссией по правам человека на Украине. "Эта миссия учреждена соглашением между управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и Украиной, она должна отслеживать ситуацию с правами человека на Украине. Крым не входит в ее мандат", - отметила депутат.Как она добавила, ООН признает, что любое нарушение прав человека может быть предметом законной обеспокоенности международного сообщества. "Действия Украины по отношению к крымчанам, которых они лишили воды, очевидно, направлены на уничтожение прав человека. Именно из этого надо исходить. Было бы желание, а способ найдется. В том числе способ не идти на поводу у <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> и его западных кураторов", - подчеркнула Поклонская.По ее словам, вся дополнительная информация о ситуации с водоснабжением Крыма будет направлена напрямую Верховному комиссару ООН по правам человека. "Там она быстрее будет обработана", - заявила депутат.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.

https://ria.ru/20200825/krym-1576266491.html

https://ria.ru/20200824/krym-1576263472.html

https://ria.ru/20200318/1568772232.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья поклонская, госдума рф, республика крым, оон, в мире