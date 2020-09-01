https://ria.ru/20200901/krym-1576556007.html

ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма

Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T06:49

2020-09-01T06:49

2020-09-01T11:14

республика крым

оон

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Управление верховного комиссара <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> и перекрытии <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> поставок воды по Северо-Крымскому каналу, сообщила зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Поклонская</a>.В конце мая депутат направила обращение на имя верховного комиссара <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Bachelet/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Бачелет</a> с призывов осудить действия Киева, который в одностороннем порядке прекратил поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению ее подачи по Северо-Крымскому каналу.По словам депутата, она уже подготовила запрос к главе полуострова <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Аксенову</a> о предоставлении информации, необходимой для дальнейшего взаимодействия с ООН.До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

https://ria.ru/20200824/krym-1576263472.html

https://ria.ru/20200825/krym-1576266491.html

Nikki_5519 Сколько можно ковыряться в носу? Перекрыть верховье Днепра будет на много эффективнее. Как говорят не доходит через голову, дойдет через ноги. 316

Арсений Новиков Чубатым решение ООН в пользу Крыма, будет как мёртвому припарка....... Ничего они выполнять не будут. Не факт ещё что вообще будет какое то решение. 235

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республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, оон, украина, в мире