ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма
06:49 01.09.2020 (обновлено: 11:14 01.09.2020)
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Ялта. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
В конце мая депутат направила обращение на имя верховного комиссара Мишель Бачелет с призывов осудить действия Киева, который в одностороннем порядке прекратил поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению ее подачи по Северо-Крымскому каналу.
"Спустя три месяца мною получен официальный ответ за подписью директора Управления полевых операций и присутствия Верховного комиссара ООН по правам человека Жоржетты Ганьон. В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове", — заявила Поклонская РИА Новости, отметив, что она приятно удивлена реакцией ООН и признанием ее статуса как представителя крымчан в российском парламенте.
По словам депутата, она уже подготовила запрос к главе полуострова Сергею Аксенову о предоставлении информации, необходимой для дальнейшего взаимодействия с ООН.
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До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
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