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ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма
Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T06:49
2020-09-01T11:14
республика крым
оон
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Управление верховного комиссара <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> и перекрытии <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> поставок воды по Северо-Крымскому каналу, сообщила зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Поклонская</a>.В конце мая депутат направила обращение на имя верховного комиссара <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Bachelet/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Бачелет</a> с призывов осудить действия Киева, который в одностороннем порядке прекратил поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению ее подачи по Северо-Крымскому каналу.По словам депутата, она уже подготовила запрос к главе полуострова <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Аксенову</a> о предоставлении информации, необходимой для дальнейшего взаимодействия с ООН.До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
https://ria.ru/20200824/krym-1576263472.html
https://ria.ru/20200825/krym-1576266491.html
Сколько можно ковыряться в носу? Перекрыть верховье Днепра будет на много эффективнее. Как говорят не доходит через голову, дойдет через ноги.
316
Чубатым решение ООН в пользу Крыма, будет как мёртвому припарка....... Ничего они выполнять не будут. Не факт ещё что вообще будет какое то решение.
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республика крым
украина
РИА Новости
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60
республика крым, оон, украина, в мире

ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма

06:49 01.09.2020 (обновлено: 11:14 01.09.2020)
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
В конце мая депутат направила обращение на имя верховного комиссара Мишель Бачелет с призывов осудить действия Киева, который в одностороннем порядке прекратил поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению ее подачи по Северо-Крымскому каналу.

"Спустя три месяца мною получен официальный ответ за подписью директора Управления полевых операций и присутствия Верховного комиссара ООН по правам человека Жоржетты Ганьон. В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове", — заявила Поклонская РИА Новости, отметив, что она приятно удивлена реакцией ООН и признанием ее статуса как представителя крымчан в российском парламенте.

По словам депутата, она уже подготовила запрос к главе полуострова Сергею Аксенову о предоставлении информации, необходимой для дальнейшего взаимодействия с ООН.
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До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
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Республика КрымООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сколько можно ковыряться в носу? Перекрыть верховье Днепра будет на много эффективнее. Как говорят не доходит через голову, дойдет через ноги.
1 сентября, 07:02
NNikki_5519
2641742112
Чубатым решение ООН в пользу Крыма, будет как мёртвому припарка....... Ничего они выполнять не будут. Не факт ещё что вообще будет какое то решение.
1 сентября, 07:23
Арсений Новиков
19872922
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