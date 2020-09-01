https://ria.ru/20200901/krit-1576557489.html

Власти Крита ввели ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Власти Греции на две недели — до 14 сентября — ввели в городе Ираклион на Крите ряд ограничительных мер из-за ухудшения эпидемической обстановки по... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T10:37

2020-09-01T10:37

2020-09-01T10:49

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<strong>АФИНЫ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Власти Греции на две недели — до 14 сентября — ввели в городе Ираклион на Крите ряд ограничительных мер из-за ухудшения эпидемической обстановки по коронавирусу, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты.На Крите в июне регистрировалось два-три случая заболевания COVID-19 в неделю. В начале августа было уже по четыре-пять ежедневно, а в последние дни выявляются по 10-20 новых заболевших, значительная часть из них — в Ираклионе. Всего на острове выявлены около 250 инфицированных.Ситуация обсуждалась в понедельник на внеочередном заседании в Оперативном центре гражданской защиты, по его итогам принято решение ввести ограничительные меры, сообщил генсекретариат.Приостановлены любые массовые мероприятия, такие как вечеринки, ярмарки, шествия, рынки и так далее. Запрещены любые общественные и частные собрания граждан более девяти человек. В ресторанах, тавернах — всех предприятиях общественного питания допускается максимум четыре посетителя за столом, для семей сделано исключение — до шести человек. Использование маски обязательно как на улице, так и в помещении, говорится в решении.В Ираклионе ранее была запрещена работа в ночное время предприятий общественного питания, баров, ночных клубов, дискотек.Такой же режим особых ограничительных мер планировалось отменить 31 августа в городе Ханья на Крите, на курортах Халкидики, островах Миконос, Парос, Антипарос, Закинф и Лесбос, но его продлили еще на 14 дней, говорится в сообщении.В последние недели в Греции растет число инфицированных коронавирусом.

https://ria.ru/20200831/italiya-1576544079.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, лесбос, новости - туризм, крит (остров), греция