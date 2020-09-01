https://ria.ru/20200901/kredit-1576554190.html

ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов

Банк России с 1 сентября смягчил для кредитных организаций условия выдачи необеспеченных потребкредитов. Эксперты говорят, что эта своевременная инициатива... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T00:40

2020-09-01T00:40

2020-09-01T00:40

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банк России</a> с 1 сентября смягчил для кредитных организаций условия выдачи необеспеченных потребкредитов. Эксперты говорят, что эта своевременная инициатива будет способствовать дальнейшему оживлению кредитной активности в России.В августе регулятор сообщил, что снижает значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 сентября 2020 года. Эта мера направлена на поддержание розничного кредитования в условиях пандемии коронавируса, пояснял ЦБ.Директор группы рейтингов финансовых институтов <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_Analiticheskoe_kreditnoe_rejjtingovoe_agentstvo_AKRA/" target="_blank" data-auto="true">АКРА</a> Ирина Носова отмечает, что инициатива Банка России выглядит своевременной ввиду некоторого оживления кредитной активности в стране. "Для ускорения темпа роста кредитных выдач нужен импульс, который будет интересен как кредиторам, так и заемщикам", - говорит эксперт.При этом она обратила внимание, что Банк России ослабляет регуляторные требования постепенно, т.к. цель – достичь качественного роста кредитования, не допустив повышения рисков закредитованности населения. Кроме того, по словам Носовой, мера ЦБ может способствовать снижению процентных ставок по кредитам. "Таким образом, при отсутствии введения новых карантинных ограничений мы ожидаем дальнейшего оживления кредитной активности в России", - подытожила эксперт.В свою очередь старший директор <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_rejjtingovoe_agentstvo/" target="_blank" data-auto="true">Национального рейтингового агентства</a> (НРА) Юрий Ногин заметил, что снижение надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам направлено, прежде всего, на уменьшение объемов резервов на возможные потери банков. Это должно поддержать банковскую систему, уменьшив давление на капитал.При этом он отметил, что кредиты вряд ли станут существенно привлекательнее для населения, т.к. в ситуации "коронакризиса" банки едва ли будут снижать требования к заемщикам, чтобы не наращивать просроченную задолженность. "Спрэд между ставками по кредитам и депозитам будет серьезно сокращаться только при повышении ключевой ставки Банка России, а в настоящий момент этого ожидать не приходится", - заключил Ногин.

https://ria.ru/20200819/1575977974.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575731324.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика