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Стрелявшего в Крайстчерче приравняли к террористической организации
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приравняла к террористической организации австралийца Брентона Тарранта, устроившего стрельбу с 51 погибшим в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T07:47
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джасинда ардерн
новая зеландия
крайстчерч
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новой Зеландии</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhasinda_Ardern/" target="_blank" data-auto="true">Джасинда Ардерн</a> приравняла к террористической организации австралийца Брентона Тарранта, устроившего стрельбу с 51 погибшим в прошлом году в Крайстчерче.Согласно местному законодательству, премьер страны может приравнивать человека или группу людей к террористическим организациям. На данный момент в Новой Зеландии в списке 20 террористических организаций.По закону страны внесение в список террористических организаций означает заморозку активов этой организации. "Внесение в список террористических организаций гарантирует, что преступник в будущем не сможет быть вовлечен в финансирование терроризма", - отметила Ардерн.Ранее Таррант был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Это первый случай такого приговора в истории Новой Зеландии.В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта 2019 года произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погиб 51 человек, еще 50 пострадали. Обвинения были предъявлены австралийцу Тарранту, который признал себя виновным в совершении теракта. Таррант снимал свое нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях.
https://ria.ru/20200713/1574254893.html
новая зеландия
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джасинда ардерн, новая зеландия, крайстчерч, в мире

Стрелявшего в Крайстчерче приравняли к террористической организации

07:47 01.09.2020 (обновлено: 07:48 01.09.2020)
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© AP Photo / Mark BakerПолиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
© AP Photo / Mark Baker
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приравняла к террористической организации австралийца Брентона Тарранта, устроившего стрельбу с 51 погибшим в прошлом году в Крайстчерче.
Согласно местному законодательству, премьер страны может приравнивать человека или группу людей к террористическим организациям. На данный момент в Новой Зеландии в списке 20 террористических организаций.
"Внесение преступника в список (террористических организаций) - важная демонстрация осуждения Новой Зеландией терроризма и насильственного экстремизма во всех формах", - говорится в заявлении премьера на сайте правительства страны.
По закону страны внесение в список террористических организаций означает заморозку активов этой организации. "Внесение в список террористических организаций гарантирует, что преступник в будущем не сможет быть вовлечен в финансирование терроризма", - отметила Ардерн.
Ранее Таррант был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Это первый случай такого приговора в истории Новой Зеландии.
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта 2019 года произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погиб 51 человек, еще 50 пострадали. Обвинения были предъявлены австралийцу Тарранту, который признал себя виновным в совершении теракта. Таррант снимал свое нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях.
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Джасинда АрдернНовая ЗеландияКрайстчерчВ мире
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