https://ria.ru/20200901/krapivin-1576576042.html

Названы дата и место похорон Владислава Крапивина

Прощание с писателем Владиславом Крапивиным пройдет 3 сентября в Храме-на-Крови, а похоронен он будет в этот же день на Широкореченском кладбище Екатеринбурга,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:54

2020-09-01T13:54

2020-09-01T14:18

культура

умер владислав крапивин

россия

книги

владислав крапивин

литература

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> Прощание с писателем <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Krapivin/" target="_blank" data-auto="true">Владиславом Крапивиным</a> пройдет 3 сентября в Храме-на-Крови, а похоронен он будет в этот же день на Широкореченском кладбище Екатеринбурга, сообщила РИА Новости невестка литератора Лариса Крапивина.<a href="https://ria.ru/category_umer-vladislav-krapivin" target="_blank">Крапивин скончался</a> во вторник в реанимации Свердловской областной больницы. Ранее его невестка на своей странице в Facebook написала, что 15 июля литератора госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус, после анализов инсульт и инфаркт были исключены, КТ показало наличие пневмонии с поражением 25% легких, тесты на COVID-19 были отрицательные. По словам родственницы, 7 августа Крапивина выписали из терапевтического отделения больницы №40 Екатеринбурга в состоянии "намного хуже, чем он был три недели назад": у 81-летнего писателя появились гематома на ноге, пролежни на спине, а сам он не мог двигаться. Вскоре после выписки писатель был повторно госпитализирован. Крапивина заявила РИА Новости, что, по последним данным, причиной смерти писателя стал сепсис."(Прощание пройдет) 3 сентября в 13.00 (11.00 мск) в Храме-на-Крови, а похороны – в этот же день на Широкореченском кладбище. Если придет весь город, мы не удивимся. Наверное, и из других городов приедут", - сказала Крапивина.Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году Крапивин создал детский отряд "Каравелла", основным направлением которого является морское дело, журналистика, фехтование и история флота. В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

https://ria.ru/20200901/krapivin-1576568411.html

https://ria.ru/20200901/krapivin-1576578215.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владислав крапивин, россия, книги, владислав крапивин, литература