Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200901/krapivin-1576576042.html
Названы дата и место похорон Владислава Крапивина
Прощание с писателем Владиславом Крапивиным пройдет 3 сентября в Храме-на-Крови, а похоронен он будет в этот же день на Широкореченском кладбище Екатеринбурга,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:54
2020-09-01T14:18
культура
умер владислав крапивин
россия
книги
владислав крапивин
литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576563293_0:0:2560:1440_1400x0_80_0_0_4c9f91303a77caa3542e924406d921cf.jpg
<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> Прощание с писателем <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Krapivin/" target="_blank" data-auto="true">Владиславом Крапивиным</a> пройдет 3 сентября в Храме-на-Крови, а похоронен он будет в этот же день на Широкореченском кладбище Екатеринбурга, сообщила РИА Новости невестка литератора Лариса Крапивина.<a href="https://ria.ru/category_umer-vladislav-krapivin" target="_blank">Крапивин скончался</a> во вторник в реанимации Свердловской областной больницы. Ранее его невестка на своей странице в Facebook написала, что 15 июля литератора госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус, после анализов инсульт и инфаркт были исключены, КТ показало наличие пневмонии с поражением 25% легких, тесты на COVID-19 были отрицательные. По словам родственницы, 7 августа Крапивина выписали из терапевтического отделения больницы №40 Екатеринбурга в состоянии "намного хуже, чем он был три недели назад": у 81-летнего писателя появились гематома на ноге, пролежни на спине, а сам он не мог двигаться. Вскоре после выписки писатель был повторно госпитализирован. Крапивина заявила РИА Новости, что, по последним данным, причиной смерти писателя стал сепсис."(Прощание пройдет) 3 сентября в 13.00 (11.00 мск) в Храме-на-Крови, а похороны – в этот же день на Широкореченском кладбище. Если придет весь город, мы не удивимся. Наверное, и из других городов приедут", - сказала Крапивина.Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году Крапивин создал детский отряд "Каравелла", основным направлением которого является морское дело, журналистика, фехтование и история флота. В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
https://ria.ru/20200901/krapivin-1576568411.html
https://ria.ru/20200901/krapivin-1576578215.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576563293_142:0:2418:1707_1400x0_80_0_0_757608e6aa316e22e623537d238291ed.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер владислав крапивин, россия, книги, владислав крапивин, литература

Названы дата и место похорон Владислава Крапивина

13:54 01.09.2020 (обновлено: 14:18 01.09.2020)
719
© Фото : страница "Владислав Крапивин и отряд "Каравелла" во ВКонтактеВладислав Крапивин
Владислав Крапивин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : страница "Владислав Крапивин и отряд "Каравелла" во ВКонтакте
Владислав Крапивин. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Прощание с писателем Владиславом Крапивиным пройдет 3 сентября в Храме-на-Крови, а похоронен он будет в этот же день на Широкореченском кладбище Екатеринбурга, сообщила РИА Новости невестка литератора Лариса Крапивина.
Крапивин скончался во вторник в реанимации Свердловской областной больницы. Ранее его невестка на своей странице в Facebook написала, что 15 июля литератора госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус, после анализов инсульт и инфаркт были исключены, КТ показало наличие пневмонии с поражением 25% легких, тесты на COVID-19 были отрицательные. По словам родственницы, 7 августа Крапивина выписали из терапевтического отделения больницы №40 Екатеринбурга в состоянии "намного хуже, чем он был три недели назад": у 81-летнего писателя появились гематома на ноге, пролежни на спине, а сам он не мог двигаться. Вскоре после выписки писатель был повторно госпитализирован. Крапивина заявила РИА Новости, что, по последним данным, причиной смерти писателя стал сепсис.
Владислав Крапивин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 13:00Культура
Прощание с Командором. Памяти Владислава Крапивина
"(Прощание пройдет) 3 сентября в 13.00 (11.00 мск) в Храме-на-Крови, а похороны – в этот же день на Широкореченском кладбище. Если придет весь город, мы не удивимся. Наверное, и из других городов приедут", - сказала Крапивина.
Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году Крапивин создал детский отряд "Каравелла", основным направлением которого является морское дело, журналистика, фехтование и история флота. В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Владислав Крапивин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 14:16
Биография Владислава Крапивина
0001901
Обсудить 0
КультураУмер Владислав КрапивинРоссияКнигиВладислав Крапивинлитература
Рекомендуем
Сергей Вязовский
Экс-солист группы "Фристайл" умер в возрасте 47 лет
Владислав Крапивин
Семья Крапивина уточнила причину смерти писателя
Женщина на крыле самолета в Борисполе, Украина. Стоп-кадр видео
На Украине женщина решила посидеть на крыле самолета
Адвокаты актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская у здания Пресненского суда города Москвы, где проходит заседание по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
РЕН: адвокат Ефремова высмеяла вдову погибшего в ДТП Захарова
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратился к школьникам и студентам
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Светлана Тихановская
Зюганов заявил, что Тихановскую используют как красивый сарафан
Вид Варшавы
В Польше не испугались угроз Лукашенко закрыть воздушное пространство
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать
Путин рассказал, от чего зависит будущее российской цивилизации
Досмотр пассажиров в аэропорту
Названа ошибка, которую часто совершают путешественники в аэропорту
Надежда Савченко
"Не взлетит!": фотографию Надежды Савченко с крыльями высмеяли в Сети
Иван Сафронов в зале суда
У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда города Москвы
РЕН: Пашаев на суде по делу Ефремова обматерил адвоката семьи погибшего
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
В Госдуме ответили на заявление Тихановской о Крыме
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил, почему митрополита Кондрусевича не пустили в страну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния