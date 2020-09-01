Названы дата и место похорон Владислава Крапивина
13:54 01.09.2020 (обновлено: 14:18 01.09.2020)
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Владислав Крапивин. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Прощание с писателем Владиславом Крапивиным пройдет 3 сентября в Храме-на-Крови, а похоронен он будет в этот же день на Широкореченском кладбище Екатеринбурга, сообщила РИА Новости невестка литератора Лариса Крапивина.
Крапивин скончался во вторник в реанимации Свердловской областной больницы. Ранее его невестка на своей странице в Facebook написала, что 15 июля литератора госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус, после анализов инсульт и инфаркт были исключены, КТ показало наличие пневмонии с поражением 25% легких, тесты на COVID-19 были отрицательные. По словам родственницы, 7 августа Крапивина выписали из терапевтического отделения больницы №40 Екатеринбурга в состоянии "намного хуже, чем он был три недели назад": у 81-летнего писателя появились гематома на ноге, пролежни на спине, а сам он не мог двигаться. Вскоре после выписки писатель был повторно госпитализирован. Крапивина заявила РИА Новости, что, по последним данным, причиной смерти писателя стал сепсис.
"(Прощание пройдет) 3 сентября в 13.00 (11.00 мск) в Храме-на-Крови, а похороны – в этот же день на Широкореченском кладбище. Если придет весь город, мы не удивимся. Наверное, и из других городов приедут", - сказала Крапивина.
Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году Крапивин создал детский отряд "Каравелла", основным направлением которого является морское дело, журналистика, фехтование и история флота. В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
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