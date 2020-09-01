Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200901/krapivin-1576568411.html
Прощание с Командором. Памяти Владислава Крапивина
Ушел Владислав Крапивин. Слово "умер" не подходит к нему по определению: он обеспечил себе абсолютное бессмертие, став не просто писателем, а символом,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:00
2020-09-01T13:00
культура
книги
новости культуры
владислав крапивин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576563289_0:132:1448:947_1400x0_80_0_0_add1f1f15eb045ebe2bbe59f8db57f1b.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Павел Сурков. </strong>Ушел Владислав Крапивин. Слово "умер" не подходит к нему по определению: он обеспечил себе абсолютное бессмертие, став не просто писателем, а символом, наставником, Командором, как называли его почитатели и ученики. Что бы ни писал Крапивин — ранние ли реалистические произведения, такие как непревзойденный "Мальчик со шпагой", или более поздние — как циклы "В глубине Великого Кристалла" и "Сказки и были безлюдных пространств", — он всегда развивал три темы. Первая — безусловное благородство: его герои всегда действовали по четко заданным кодексам чести, предать которые означало пойти против собственной натуры.Вторая черта его героев: они навсегда оставались — нет, не детьми, но подростками. Прекрасными юношами (мальчишки действовали в его книгах чаще, но и немногочисленные девчонки не давали парням спуску) с чистыми глазами и душой, что было куда более важно.И даже если они вдруг старели, как отважный и непреклонный капитан Элиотт Красс из "Выстрела с монитора", то все равно сохраняли те же понятия о правде и лжи, о добре и зле, о чести и подлости. И протягивали руку очередному мальчишке как равному. Как своему. Он и сам был таким — верховодил созданным им отрядом "Каравелла", учил ребят строить лодки, ходить под парусом, разводить костры. Учил правде. Учил добру. Учил быть порядочными, честными людьми. Ни один из его учеников не предал его, никто не стал не то что подлецом — не проявил ни малейшей слабины духа. Струсить означало предать Командора, как называли Крапивина.Командорами называли и героев его произведений — и это было больше чем некое фантастическое звание, это была принадлежность к внутреннему кодексу, подтверждение сверхчеловеческой порядочности, абсолютной готовности к самопожертвованию во благо человечества. И отсюда же третья черта крапивинских героев — он всем им подарил бессмертие. Придуманная им система Великого Кристалла, вселенной, где не бывает конца, все можно перезагрузить, перезапустить, перенести на новую грань Великого Кристалла и постараться что-то переиграть, построить новый мир. При этом его миры ничуть не утопичны: в них есть и зло, и порок, но рано или поздно очередной Командор встанет на борьбу со злом и правда, несомненно, победит. Его книги учили. Учили быть человеком, сильным, мужественным, благородным. Смело смотреть в глаза опасности. Любить друзей. Ценить время. Строить будущее. Не оглядываться назад. Казалось бы, прописные истины, но кто и когда соблюдал их досконально? А Крапивин напоминал нам об этом постоянно — оттого перечитывать его хочется и в двенадцать, и в двадцать, и в тридцать, и в сорок лет. Потому что эти ценности неизменны. И непреклонны. Как и его герои. Он писал необычно реалистично: прочитав, например, его "Оранжевый портрет с крапинками", начинаешь верить, что в далекой древности на Марсе жили храбрые племена двух народов — иттов и тауринов, которые враждовали между собой до той поры, пока их не примирил один маленький рыжеволосый мальчик.Или что где-то есть прекрасное Якорное Поле, откуда можно попасть в любой из миров, на любую грань Великого Кристалла и встретить там тех, кого, казалось, ты давно и навсегда потерял. Или… Этих "или" в каждой книге Крапивина с десяток, все они оставляют ощущение чуда, но это чудо кажется невероятно реальным. Только руку протяни — вот оно. И Крапивин дает нам, вчерашним и сегодняшним мальчишкам, именно такие простые рецепты чудес. Хочешь сделать "йхоло" — талисман, который всегда тебе поможет? Это очень просто: он сам тебя найдет, примет вид старинной монетки или еще какой-то маленькой вещицы. Поноси его с собой, привыкни, а потом зажми в кулаке и держи над пламенем горящей свечи, пока терпит рука… Все, у тебя есть йхоло, но не посрами его: будь, прям, честен и верен дружбе, иначе талисман покинет тебя, "отработает свое" и уйдет к другому… Ушел и он. Ушел на новую Грань Великого Кристалла. Просто потому, что на нашей Грани уже сделал все. Его ждут новые миры. Там он гораздо нужней.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576563289_5:0:1444:1079_1400x0_80_0_0_a521d143eff2678580b5c924c7e2cfb7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, новости культуры, владислав крапивин

Прощание с Командором. Памяти Владислава Крапивина

13:00 01.09.2020
14586
© Фото : страница "Владислав Крапивин и отряд "Каравелла" во ВКонтактеВладислав Крапивин
Владислав Крапивин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : страница "Владислав Крапивин и отряд "Каравелла" во ВКонтакте
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Ушел Владислав Крапивин. Слово "умер" не подходит к нему по определению: он обеспечил себе абсолютное бессмертие, став не просто писателем, а символом, наставником, Командором, как называли его почитатели и ученики.
Что бы ни писал Крапивин — ранние ли реалистические произведения, такие как непревзойденный "Мальчик со шпагой", или более поздние — как циклы "В глубине Великого Кристалла" и "Сказки и были безлюдных пространств", — он всегда развивал три темы.
Первая — безусловное благородство: его герои всегда действовали по четко заданным кодексам чести, предать которые означало пойти против собственной натуры.
Вторая черта его героев: они навсегда оставались — нет, не детьми, но подростками. Прекрасными юношами (мальчишки действовали в его книгах чаще, но и немногочисленные девчонки не давали парням спуску) с чистыми глазами и душой, что было куда более важно.
И даже если они вдруг старели, как отважный и непреклонный капитан Элиотт Красс из "Выстрела с монитора", то все равно сохраняли те же понятия о правде и лжи, о добре и зле, о чести и подлости. И протягивали руку очередному мальчишке как равному. Как своему.
© РИА Новости / Рудольф АлфимовСвердловск. Детский писатель, создатель и руководитель отряда юных моряков "Каравелла" Владислав Крапивин во время занятий по морскому делу
г.Свердловск. Детский писатель, создатель и руководитель отряда юных моряков Каравелла Владислав Крапивин во время занятий по морскому делу. - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Свердловск. Детский писатель, создатель и руководитель отряда юных моряков "Каравелла" Владислав Крапивин во время занятий по морскому делу
Он и сам был таким — верховодил созданным им отрядом "Каравелла", учил ребят строить лодки, ходить под парусом, разводить костры. Учил правде. Учил добру. Учил быть порядочными, честными людьми. Ни один из его учеников не предал его, никто не стал не то что подлецом — не проявил ни малейшей слабины духа. Струсить означало предать Командора, как называли Крапивина.
© Фото : страница "Владислав Крапивин и отряд "Каравелла" во ВКонтактеВладислав Крапивин
Владислав Крапивин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : страница "Владислав Крапивин и отряд "Каравелла" во ВКонтакте
Владислав Крапивин
Командорами называли и героев его произведений — и это было больше чем некое фантастическое звание, это была принадлежность к внутреннему кодексу, подтверждение сверхчеловеческой порядочности, абсолютной готовности к самопожертвованию во благо человечества.
И отсюда же третья черта крапивинских героев — он всем им подарил бессмертие. Придуманная им система Великого Кристалла, вселенной, где не бывает конца, все можно перезагрузить, перезапустить, перенести на новую грань Великого Кристалла и постараться что-то переиграть, построить новый мир. При этом его миры ничуть не утопичны: в них есть и зло, и порок, но рано или поздно очередной Командор встанет на борьбу со злом и правда, несомненно, победит.
© РИА Новости / Юрий ДолягинСоветский детский писатель Владислав Петрович Крапивин беседует с юными актерами Свердловского театра юного зрителя (сейчас Екатеринбургский театр юного зрителя)
Советский детский писатель Владислав Петрович Крапивин беседует с юными актерами Свердловского театра юного зрителя (сейчас Екатеринбургский театр юного зрителя). - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Юрий Долягин
Советский детский писатель Владислав Петрович Крапивин беседует с юными актерами Свердловского театра юного зрителя (сейчас Екатеринбургский театр юного зрителя)
Его книги учили. Учили быть человеком, сильным, мужественным, благородным. Смело смотреть в глаза опасности. Любить друзей. Ценить время. Строить будущее. Не оглядываться назад. Казалось бы, прописные истины, но кто и когда соблюдал их досконально? А Крапивин напоминал нам об этом постоянно — оттого перечитывать его хочется и в двенадцать, и в двадцать, и в тридцать, и в сорок лет. Потому что эти ценности неизменны. И непреклонны. Как и его герои.
Он писал необычно реалистично: прочитав, например, его "Оранжевый портрет с крапинками", начинаешь верить, что в далекой древности на Марсе жили храбрые племена двух народов — иттов и тауринов, которые враждовали между собой до той поры, пока их не примирил один маленький рыжеволосый мальчик.
Или что где-то есть прекрасное Якорное Поле, откуда можно попасть в любой из миров, на любую грань Великого Кристалла и встретить там тех, кого, казалось, ты давно и навсегда потерял. Или… Этих "или" в каждой книге Крапивина с десяток, все они оставляют ощущение чуда, но это чудо кажется невероятно реальным. Только руку протяни — вот оно.
© РИА Новости / А. ЛехмусВладислав Крапивин с сыновьями
Владислав Крапивин с сыновьями - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / А. Лехмус
Владислав Крапивин с сыновьями
И Крапивин дает нам, вчерашним и сегодняшним мальчишкам, именно такие простые рецепты чудес. Хочешь сделать "йхоло" — талисман, который всегда тебе поможет? Это очень просто: он сам тебя найдет, примет вид старинной монетки или еще какой-то маленькой вещицы. Поноси его с собой, привыкни, а потом зажми в кулаке и держи над пламенем горящей свечи, пока терпит рука… Все, у тебя есть йхоло, но не посрами его: будь, прям, честен и верен дружбе, иначе талисман покинет тебя, "отработает свое" и уйдет к другому…
Ушел и он. Ушел на новую Грань Великого Кристалла. Просто потому, что на нашей Грани уже сделал все. Его ждут новые миры. Там он гораздо нужней.
200127402
КультураКнигиНовости культурыВладислав Крапивин
Рекомендуем
Ученики на торжественной линейке в киевской школе
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске
Что нам делать с Белоруссией?
Сергей Вязовский
Экс-солист группы "Фристайл" умер в возрасте 47 лет
Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет.
Охлобыстин извинился за слова о "самом страшном" городе на юге России
Лось
Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику
Лекция Гасана Гусейнова в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Называвший русский язык "убогим" профессор ВШЭ Гусейнов уволился
Сотрудник службы судебных приставов у здания Таганского суда города Москвы
Безработный уплатил долг в 86 тысяч рублей после ареста частного самолета
Ситуация на границе Белоруссии и РФ. Март 2020 года
Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Справа — подозреваемый Даниил Симанов. Стоп-кадр видео
Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в "Бессмертном полку"
Мужчина со смартфоном
Раскрыта связь между смартфонами и опухолью мозга
Владимир Мартышин
"Идиот" из столицы". Они бросили Москву ради села и сделали невероятное
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов не узнал себя на видео с места аварии
Актер Жерар Депардье
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине
Ученики на уроке химии
Школьники Костромы вдохнут новую жизнь в станцию юннатов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния