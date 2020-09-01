https://ria.ru/20200901/krapivin-1576557561.html
Названа причина смерти писателя Владислава Крапивина
У писателя Владислава Крапивина, скончавшегося в 6:40 утра в Свердловской областной больнице, не выдержало сердце, сообщил портал E1.RU. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T08:42
2020-09-01T08:42
2020-09-01T09:10
культура
владислав крапивин
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>У писателя <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Krapivin/" target="_blank" data-auto="true">Владислава Крапивина</a>, скончавшегося в 6:40 утра в Свердловской областной больнице, не выдержало сердце, сообщил портал <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69451271.html" target="_blank">E1.RU</a>.У Владислава Крапивина начались проблемы со здоровьем в июле. Его госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус. Анализы исключили инсульт, но КТ показало пневмонию с 25% поражением легких. Тесты на COVID-19 были отрицательными. По словам невестки писателя, Ларисы Крапивиной, 7 августа его выписали в состоянии "намного хуже, чем он был три недели назад". Позже состояние писателя ухудшилось еще сильнее, его госпитализировали и провели срочную операцию на ноге. После этого самочувствие Владислава Крапивина менялось несколько раз, его то переводили в реанимацию, то в обычную палату.
https://ria.ru/20200830/smeshariki-1576488755.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав крапивин