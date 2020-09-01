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https://ria.ru/20200901/krapivin-1576556383.html
Умер писатель Владислав Крапивин
В Екатеринбурге на 82-м году жизни скончался советский и российский детский писатель Владислав Крапивин. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T07:36
2020-09-01T10:35
умер владислав крапивин
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
екатеринбург
владислав крапивин
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/">Екатеринбурге</a></u> на 82-м году жизни скончался советский и российский детский писатель <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Krapivin/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Крапивин</a>. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.Как уточнил собеседник агентства, Крапивин находился в реанимации Свердловской областной больницы. По информации портала <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69451271.html">E1.RU</a>, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Ранее невестка писателя Лариса Крапивина на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/larisa.krapivina" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> написала, что 15 июля его госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус. После анализов инсульт и инфаркт исключили, однако КТ показало наличие пневмонии с 25% поражения легких, при этом тесты на COVID-19 были отрицательные. По словам родственницы, 7 августа Крапивина выписали из терапевтического отделения больницы № 40 Екатеринбурга, его состояние было "намного хуже, чем три недели назад": у писателя появились гематома на ноге, пролежни на спине, сам он не мог двигаться. Вскоре Крапивина повторно госпитализировали.Владислав Крапивин — писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году в Свердловске (Екатеринбург) по инициативе литератора основали детский отряд "Каравелла" — парусная флотилия. Помимо морского дела, члены отряда занимались спортивным фехтованием, журналистикой, изучали историю парусного флота. Крапивин руководил им на протяжении 30 лет.В 1964 году он стал членом Союза писателей СССР и с тех пор занимался творчеством. Произведения Крапивина публиковали в таких журналах, как "Пионер", "Аврора", "Урал" и "Мурзилка".
https://ria.ru/20181014/1530524993.html
Светлая память !Он был и остаётся одним из лучших писателей ,на книгах которого растут дети!
52
Очень жаль, огромная утрата, у него учились многие, например Сергей Лукьяненко, такой романтизм и жизнелюбие встретишь не часто в книгах детского фэнтези ( а может НФ, трудно охарактеризовать его объемное творчество.)
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12
екатеринбург
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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умер владислав крапивин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, екатеринбург, владислав крапивин, происшествия

Умер писатель Владислав Крапивин

07:36 01.09.2020 (обновлено: 10:35 01.09.2020)
19548
CC BY 2.0 / Alexandre Prokoudine / Vladislav KrapivinПисатель Владислав Крапивин
Писатель Владислав Крапивин
CC BY 2.0 / Alexandre Prokoudine / Vladislav Krapivin
Писатель Владислав Крапивин. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. В Екатеринбурге на 82-м году жизни скончался советский и российский детский писатель Владислав Крапивин. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Как уточнил собеседник агентства, Крапивин находился в реанимации Свердловской областной больницы. По информации портала E1.RU, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Владислав Крапивин с сыновьями
14 октября 2018, 04:20
Биография Владислава Крапивина
Ранее невестка писателя Лариса Крапивина на своей странице в Facebook написала, что 15 июля его госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус. После анализов инсульт и инфаркт исключили, однако КТ показало наличие пневмонии с 25% поражения легких, при этом тесты на COVID-19 были отрицательные.
По словам родственницы, 7 августа Крапивина выписали из терапевтического отделения больницы № 40 Екатеринбурга, его состояние было "намного хуже, чем три недели назад": у писателя появились гематома на ноге, пролежни на спине, сам он не мог двигаться. Вскоре Крапивина повторно госпитализировали.
Владислав Крапивин — писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году в Свердловске (Екатеринбург) по инициативе литератора основали детский отряд "Каравелла" — парусная флотилия. Помимо морского дела, члены отряда занимались спортивным фехтованием, журналистикой, изучали историю парусного флота. Крапивин руководил им на протяжении 30 лет.
В 1964 году он стал членом Союза писателей СССР и с тех пор занимался творчеством. Произведения Крапивина публиковали в таких журналах, как "Пионер", "Аврора", "Урал" и "Мурзилка".
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Обсудить 12
КультураУмер Владислав КрапивинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЕкатеринбургВладислав КрапивинПроисшествия
Популярные комментарии
Светлая память !Он был и остаётся одним из лучших писателей ,на книгах которого растут дети!
1 сентября, 07:50
Александр Кобелев
5000200
Очень жаль, огромная утрата, у него учились многие, например Сергей Лукьяненко, такой романтизм и жизнелюбие встретишь не часто в книгах детского фэнтези ( а может НФ, трудно охарактеризовать его объемное творчество.)
1 сентября, 07:50
ИУИлья Ульянов
3200200
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