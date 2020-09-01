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Илон Маск рассказал, когда состоится первый полет Starship на орбиту
Изобретатель-миллиардер Илон Маск пообещал, что пилотируемый корабль Starship может полететь на околоземную орбиту уже в следующем году. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T05:04
2020-09-01T05:04
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илон маск
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spacex
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<strong>ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости.</strong> Изобретатель-миллиардер <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илон Маск</a> пообещал, что пилотируемый корабль Starship может полететь на околоземную орбиту уже в следующем году.В ходе выступления в понедельник Маск сообщил, что орбитальный полет Starship может состояться, "вероятно, в следующем году".При этом он отметил, что первые полеты "могут не сработать". "Мы находимся на неизведанной территории", - пояснил Маск.Пока что прототип корабля Starship поднимался лишь на высоту 150 метров в ходе испытаний в августе, а ряд предыдущих испытаний закончились взрывами. Корабль предназначается в конечном итоге для полетов на Марс.Маска и его компанию <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> в прошлом критиковали за слишком амбициозные прогнозы развития технологий, однако инвесторы верят в харизматичного изобретателя. В понедельник Маск разбогател сразу на 8 миллиардов долларов после того, как подскочили акции другого его детища — производителя электромобилей <a href="http://ria.ru/organization_Tesla_motors/" target="_blank" data-auto="true">Tesla</a>.
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илон маск, космос - риа наука, spacex, сша

Илон Маск рассказал, когда состоится первый полет Starship на орбиту

05:04 01.09.2020
863
© SpaceXStarhoper, прототип космического корабля Starship
Starhoper, прототип космического корабля Starship
© SpaceX
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Изобретатель-миллиардер Илон Маск пообещал, что пилотируемый корабль Starship может полететь на околоземную орбиту уже в следующем году.
В ходе выступления в понедельник Маск сообщил, что орбитальный полет Starship может состояться, "вероятно, в следующем году".
При этом он отметил, что первые полеты "могут не сработать". "Мы находимся на неизведанной территории", - пояснил Маск.
Пока что прототип корабля Starship поднимался лишь на высоту 150 метров в ходе испытаний в августе, а ряд предыдущих испытаний закончились взрывами. Корабль предназначается в конечном итоге для полетов на Марс.
Маска и его компанию SpaceX в прошлом критиковали за слишком амбициозные прогнозы развития технологий, однако инвесторы верят в харизматичного изобретателя. В понедельник Маск разбогател сразу на 8 миллиардов долларов после того, как подскочили акции другого его детища — производителя электромобилей Tesla.
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Хочу стать космонавтомИлон МаскКосмос - РИА НаукаSpaceXСША
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