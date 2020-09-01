https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576603221.html

Бразильянка установила рекорд по длительности заражения коронавирусом

В Бразилии выявили пациента, который был носителем COVID-19 в течение пяти месяцев, пишет газета O Globo со ссылкой на лабораторию молекулярной вирусологии... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T21:34

2020-09-01T21:34

2020-09-01T22:38

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

рио-де-жанейро (город)

бразилия

в мире

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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> выявили пациента, который был носителем COVID-19 в течение пяти месяцев, пишет газета <a href="https://oglobo.globo.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">O Globo</a> со ссылкой на лабораторию молекулярной вирусологии Федерального университета <a href="http://ria.ru/location_Rio_de_Janeiro/" target="_blank" data-auto="true">Рио-де-Жанейро</a>.Речь идет о женщине, которая была инфицирована в течение 152 дней, она не испытывала симптомов, но при этом могла заражать других.Пациентка, имя которой не называется, работает в системе здравоохранения. В марте у нее появились легкие симптомы COVID-19. После этого она находилась на карантине дома и через пять месяцев смогла вернуться к выполнению обязанностей.Исследовали провели молекулярные тесты 3000 человек, ряд из них больше не чувствовали никаких симптомов, но продолжали быть носителями вируса в течение нескольких дней.

https://ria.ru/20200901/shvetsiya-1576555916.html

https://ria.ru/20200408/1569759728.html

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рио-де-жанейро (город)

бразилия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире