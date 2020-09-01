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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576603221.html
Бразильянка установила рекорд по длительности заражения коронавирусом
В Бразилии выявили пациента, который был носителем COVID-19 в течение пяти месяцев, пишет газета O Globo со ссылкой на лабораторию молекулярной вирусологии... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T21:34
2020-09-01T22:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
рио-де-жанейро (город)
бразилия
в мире
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> выявили пациента, который был носителем COVID-19 в течение пяти месяцев, пишет газета <a href="https://oglobo.globo.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">O Globo</a> со ссылкой на лабораторию молекулярной вирусологии Федерального университета <a href="http://ria.ru/location_Rio_de_Janeiro/" target="_blank" data-auto="true">Рио-де-Жанейро</a>.Речь идет о женщине, которая была инфицирована в течение 152 дней, она не испытывала симптомов, но при этом могла заражать других.Пациентка, имя которой не называется, работает в системе здравоохранения. В марте у нее появились легкие симптомы COVID-19. После этого она находилась на карантине дома и через пять месяцев смогла вернуться к выполнению обязанностей.Исследовали провели молекулярные тесты 3000 человек, ряд из них больше не чувствовали никаких симптомов, но продолжали быть носителями вируса в течение нескольких дней.
https://ria.ru/20200901/shvetsiya-1576555916.html
https://ria.ru/20200408/1569759728.html
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коронавирус covid-19, рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире

Бразильянка установила рекорд по длительности заражения коронавирусом

21:34 01.09.2020 (обновлено: 22:38 01.09.2020)
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Depositphotos / ralwel
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сен — РИА Новости. В Бразилии выявили пациента, который был носителем COVID-19 в течение пяти месяцев, пишет газета O Globo со ссылкой на лабораторию молекулярной вирусологии Федерального университета Рио-де-Жанейро.
Речь идет о женщине, которая была инфицирована в течение 152 дней, она не испытывала симптомов, но при этом могла заражать других.
Женщина в защитной маске на автобусной остановке с плакатом, призывающим держать социальную дистанцию, Стокгольм, Швеция - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 06:40Распространение нового коронавируса
В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

"Это наиболее длительное задокументированное присутствие вируса (в организме человека. — Прим. ред.) в мире и свидетельство того, какую роль играет бессимптомное протекание болезни в распространении пандемии", — отмечает издание.

Пациентка, имя которой не называется, работает в системе здравоохранения. В марте у нее появились легкие симптомы COVID-19. После этого она находилась на карантине дома и через пять месяцев смогла вернуться к выполнению обязанностей.
Исследовали провели молекулярные тесты 3000 человек, ряд из них больше не чувствовали никаких симптомов, но продолжали быть носителями вируса в течение нескольких дней.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Рио-де-Жанейро (город)БразилияВ мире
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