https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576597358.html
В Абхазии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса в Абхазии зафиксировал рекордное число заболевших COVID-19 за сутки - 29 человек. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:36
2020-09-01T18:36
2020-09-01T18:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
абхазия
в мире
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<strong>СУХУМ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по защите населения от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a> зафиксировал рекордное число заболевших COVID-19 за сутки - 29 человек."За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 194 граждан, диагноз <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> подтвержден у 29 из них", - говорится в сообщении.В оперштабе РИА Новости уточнили, что такое количество зараженных за сутки является рекордным за время пандемии.Общее число выявленных инфицированных коронавирусом в Абхазии составляет 359, выздоровевших - 125. Четверо скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, абхазия, в мире