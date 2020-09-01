https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576581131.html

В США выявили почти 40 тысяч новых случаев COVID-19

Более 33,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в США, почти 600 человек скончались, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T14:48

2020-09-01T14:48

2020-09-01T14:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Более 33,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в США, почти 600 человек скончались, сообщает <a href="https://www.jhu.edu/" target="_blank">университет Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зарегистрированы 33 888 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 594 человека.Днем ранее эти показатели составляли 35 337 и 305 соответственно.По последним данным университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 6 031 287 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 183 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 2 миллионов заразившихся.Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 25,5 миллионов заразившихся и более 850 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 16 миллионов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576566973.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире