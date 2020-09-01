https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576566973.html
Врач рассказал, как отличить коронавирус от гриппа
Коронавирус отличается от гриппа, и опытный врач сможет их различить, но у этих заболеваний много схожих симптомов и главным показателем будет тест, рассказал... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:55
2020-09-01T11:55
2020-09-01T11:55
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">Коронавирус</a> отличается от гриппа, и опытный врач сможет их различить, но у этих заболеваний много схожих симптомов и главным показателем будет тест, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>."Да, они отличаются, достаточно опытный врач отличит. Вот при коронавирусной инфекции нередко, в высоком довольно проценте случаев, запахи перестают ощущаться, вкус перестает ощущаться. Но много сходных симптомов, поэтому тут нужно с осторожностью", - сказал Альтштейн.По его словам, при изменении в легких рентгенологи легко отличают грипп от коронавируса. "Но не всегда на 100%. В общем, отличить можно и спутать тоже можно", - уточнил он.По словам эксперта, самым важным показателем является лабораторный тест, который показывает коронавирус. Он предположил, что врач, приходящий к больному с такими симптомами, будет сначала ставить диагноз ОРЗ (острое респираторное заболевание), а потом разбираться.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200831/covid-19-1576551388.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Коронавирус
отличается от гриппа, и опытный врач сможет их различить, но у этих заболеваний много схожих симптомов и главным показателем будет тест, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн
.
"Да, они отличаются, достаточно опытный врач отличит. Вот при коронавирусной инфекции нередко, в высоком довольно проценте случаев, запахи перестают ощущаться, вкус перестает ощущаться. Но много сходных симптомов, поэтому тут нужно с осторожностью", - сказал Альтштейн.
По его словам, при изменении в легких рентгенологи легко отличают грипп от коронавируса. "Но не всегда на 100%. В общем, отличить можно и спутать тоже можно", - уточнил он.
По словам эксперта, самым важным показателем является лабораторный тест, который показывает коронавирус. Он предположил, что врач, приходящий к больному с такими симптомами, будет сначала ставить диагноз ОРЗ (острое респираторное заболевание), а потом разбираться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.