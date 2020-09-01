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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576561527.html
В Москве выявили 641 новый случай COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 641, Санкт-Петербурге - 185, Подмосковье - 156, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:34
2020-09-01T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
псковская область
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 641, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 185, Подмосковье - 156, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Чечне - четыре, <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> - три, Чукотском автономном округе - один.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), псковская область, общество

В Москве выявили 641 новый случай COVID-19

10:34 01.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 641, Санкт-Петербурге - 185, Подмосковье - 156, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 641, 2. Санкт-Петербург - 185, 3. Московская область - 156", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Чечне - четыре, Псковской области - три, Чукотском автономном округе - один.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Псковская областьОбщество
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