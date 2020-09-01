https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576561527.html

В Москве выявили 641 новый случай COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 641, Санкт-Петербурге - 185, Подмосковье - 156, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T10:34

2020-09-01T10:34

2020-09-01T10:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

псковская область

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 641, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 185, Подмосковье - 156, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Чечне - четыре, <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> - три, Чукотском автономном округе - один.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

московская область (подмосковье)

псковская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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