В России число случаев заражения коронавирусом превысило миллион
10:33 01.09.2020 (обновлено: 11:02 01.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4729 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России за все время превысило один миллион человек.
На первом месте по числу выявленных больных за прошедшие сутки Москва (641), за ней идут Санкт-Петербург (185), Подмосковье (156), Ростовская область (133), Нижегородская область (132), Ставрополье (125), Свердловская область (117) и Красноярский край (109). Меньше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Смоленской области (девять), Еврейской автономной области (шесть), городе Севастополе (пять), Чечне (четыре), Псковской области (три) и на Чукотке (один).
Накануне сообщалось о 4993 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего с начала эпидемии в России из-за COVID-19 погибли почти 17,3 тысячи человек, более 815 тысяч вылечились.
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших превысило 25,2 миллиона, как минимум 846 тысяч из них умерли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более шести миллионов инфицированных), Бразилия (3,9 миллиона) и Индия (3,6 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, ЮАР, Колумбия, Мексика, Испания, Аргентина, Чили, Иран и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.