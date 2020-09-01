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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576561350.html
В России число случаев заражения коронавирусом превысило миллион
За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4729 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:33
2020-09-01T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4729 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Таким образом, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России за все время превысило один миллион человек. На первом месте по числу выявленных больных за прошедшие сутки <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> (641), за ней идут Санкт-Петербург (185), Подмосковье (156), Ростовская область (133), Нижегородская область (132), Ставрополье (125), Свердловская область (117) и Красноярский край (109). Меньше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Смоленской области (девять), Еврейской автономной области (шесть), городе Севастополе (пять), Чечне (четыре), Псковской области (три) и на Чукотке (один).Накануне сообщалось о 4993 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего с начала эпидемии в России из-за COVID-19 погибли почти 17,3 тысячи человек, более 815 тысяч вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших превысило 25,2 миллиона, как минимум 846 тысяч из них умерли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано более шести миллионов инфицированных), Бразилия (3,9 миллиона) и Индия (3,6 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, ЮАР, Колумбия, Мексика, Испания, Аргентина, Чили, Иран и Великобритания.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200901/shvetsiya-1576555916.html
https://ria.ru/20200831/covid-19-1576551388.html
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РИА Новости
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России число случаев заражения коронавирусом превысило миллион

10:33 01.09.2020 (обновлено: 11:02 01.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
Фельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4729 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России за все время превысило один миллион человек.
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В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом
На первом месте по числу выявленных больных за прошедшие сутки Москва (641), за ней идут Санкт-Петербург (185), Подмосковье (156), Ростовская область (133), Нижегородская область (132), Ставрополье (125), Свердловская область (117) и Красноярский край (109). Меньше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Смоленской области (девять), Еврейской автономной области (шесть), городе Севастополе (пять), Чечне (четыре), Псковской области (три) и на Чукотке (один).
Накануне сообщалось о 4993 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего с начала эпидемии в России из-за COVID-19 погибли почти 17,3 тысячи человек, более 815 тысяч вылечились.
Посетительница в центре занятости населения Моя работа на улице Щепкина в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 21:06Распространение нового коронавируса
В Роспотребнадзоре оценили риск второй волны коронавируса
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших превысило 25,2 миллиона, как минимум 846 тысяч из них умерли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более шести миллионов инфицированных), Бразилия (3,9 миллиона) и Индия (3,6 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, ЮАР, Колумбия, Мексика, Испания, Аргентина, Чили, Иран и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
19171968862
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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