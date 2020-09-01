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https://ria.ru/20200901/korchevnikov-1576555458.html
Онколог прокомментировал сообщения об осложнениях у Корчевникова
Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин прокомментировал в беседе с Пятым каналом информацию о проблемах со слухом у Бориса Корчевникова. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T03:51
2020-09-01T10:59
культура
россия
борис корчевников
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин прокомментировал в беседе с <a href="https://www.5-tv.ru/news/310204/bolezn-vernulas-cem-vyzvana-gluhota-borisa-korcevnikova-mnenie-onkologa/" target="_blank">Пятым каналом</a> информацию о проблемах со слухом у <a href="https://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank">Бориса Корчевникова</a>. Ранее СМИ сообщали, что состояние артиста ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга. Так, по сообщениям зрителей, присутствовавших на съемках одной из программ, которую ведет Корчевников, у него возникли сложности в работе из-за проблем со слухом. При этом концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди опроверг сообщения о возникших у артиста проблемах со здоровьем."Необязательно эта опухоль может давать такие симптомы. Ведь оперативное вмешательство достаточно объемное было на головном мозге. И здесь, естественно, чтобы вернуться к нормальной жизни, у любого пациента должен быть достаточно долгий период реабилитации", — заявил Мяснянкин.Врач отметил, что необходимо понять, как чувствовали себя сенсорные органы после операции и были ли тогда проблемы со слухом."Здесь достаточно развеять сомнения, что опухоль вернулась, и я думаю, что это уже назначено и выполнено специалистами МРТ головного мозга. И насколько я знаю, Борис Корчевников продолжает свою работу и сейчас у него планируются новые выпуски на сентябрь, поэтому здесь, я думаю, к счастью, нет проявлений опухолевого процесса, но та трепанация черепа, которая была выполнена, и хирургическое воздействие, оно может иметь такие отдаленные моменты, которые, возможно, уже и получается нивелировать поведенческими какими-то подходами", — указал специалист.По словам Мяснянкина, из подобной ситуации можно найти выход с помощью новейших подходов.
https://rsport.ria.ru/20200820/ballak-1576066915.html
https://ria.ru/20200805/1575411341.html
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россия, борис корчевников, общество

Онколог прокомментировал сообщения об осложнениях у Корчевникова

03:51 01.09.2020 (обновлено: 10:59 01.09.2020)
35310
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Борис Корчевников. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин прокомментировал в беседе с Пятым каналом информацию о проблемах со слухом у Бориса Корчевникова.
Ранее СМИ сообщали, что состояние артиста ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга. Так, по сообщениям зрителей, присутствовавших на съемках одной из программ, которую ведет Корчевников, у него возникли сложности в работе из-за проблем со слухом. При этом концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди опроверг сообщения о возникших у артиста проблемах со здоровьем.
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"Необязательно эта опухоль может давать такие симптомы. Ведь оперативное вмешательство достаточно объемное было на головном мозге. И здесь, естественно, чтобы вернуться к нормальной жизни, у любого пациента должен быть достаточно долгий период реабилитации", — заявил Мяснянкин.
Врач отметил, что необходимо понять, как чувствовали себя сенсорные органы после операции и были ли тогда проблемы со слухом.
"Здесь достаточно развеять сомнения, что опухоль вернулась, и я думаю, что это уже назначено и выполнено специалистами МРТ головного мозга. И насколько я знаю, Борис Корчевников продолжает свою работу и сейчас у него планируются новые выпуски на сентябрь, поэтому здесь, я думаю, к счастью, нет проявлений опухолевого процесса, но та трепанация черепа, которая была выполнена, и хирургическое воздействие, оно может иметь такие отдаленные моменты, которые, возможно, уже и получается нивелировать поведенческими какими-то подходами", — указал специалист.
По словам Мяснянкина, из подобной ситуации можно найти выход с помощью новейших подходов.
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353582915
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КультураРоссияБорис КорчевниковОбщество
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