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Мишустин заявил о высокой конкуренции в сфере IT
Высокая конкуренция сложилась в сфере IT-технологий, поэтому перспективные идеи нужно воплощать в жизнь как можно скорее, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:42
2020-09-01T15:42
михаил мишустин
технологии
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 1 сен – РИА Новости.</strong> Высокая конкуренция сложилась в сфере IT-технологий, поэтому перспективные идеи нужно воплощать в жизнь как можно скорее, сообщил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Премьер во вторник проводит встречу с учеными в Кубанском государственном университете, и один из участников встречи поднял вопрос о том, что студенты из региональных вузов не всегда могут найти информацию о мерах поддержки, которые помогли бы им быстрее воплотить свои идеи в жизнь и передать разработки в производство."Поскольку современные средства информационно-коммуникационных технологий и возможности перевода дают возможность любому человеку из любой точки планеты быстро создать свое приложение, идею и быстро на всех распространить, очень высокая конкуренция. И хорошие идеи надо сразу обрабатывать. Такие институты в стране есть", - сказал Мишустин.Он отметил, что в программе по развитию цифровой экономики стоит предусмотреть не только средства на поддержку сферы, но и возможность акселерации программ.
https://ria.ru/20200722/1574726414.html
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михаил мишустин, технологии, общество

Мишустин заявил о высокой конкуренции в сфере IT

15:42 01.09.2020
470
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 сен – РИА Новости. Высокая конкуренция сложилась в сфере IT-технологий, поэтому перспективные идеи нужно воплощать в жизнь как можно скорее, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер во вторник проводит встречу с учеными в Кубанском государственном университете, и один из участников встречи поднял вопрос о том, что студенты из региональных вузов не всегда могут найти информацию о мерах поддержки, которые помогли бы им быстрее воплотить свои идеи в жизнь и передать разработки в производство.
"Поскольку современные средства информационно-коммуникационных технологий и возможности перевода дают возможность любому человеку из любой точки планеты быстро создать свое приложение, идею и быстро на всех распространить, очень высокая конкуренция. И хорошие идеи надо сразу обрабатывать. Такие институты в стране есть", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в программе по развитию цифровой экономики стоит предусмотреть не только средства на поддержку сферы, но и возможность акселерации программ.
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