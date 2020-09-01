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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/kondrusevich-1576580119.html
Лукашенко объяснил, почему митрополита Кондрусевича не пустили в страну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич попал в общий список... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:36
2020-09-01T14:36
протесты в белоруссии
светлана тихановская
архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич)
александр лукашенко
польша
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что глава белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский <a href="https://ria.ru/person_Tadeush_Kondrusevich" target="_blank">Тадеуш Кондрусевич</a> попал в общий список невъездных РФ и Белоруссии, по словам главы республики, Кондрусевич получил определенные задачи в Польше, передает <a href="https://t.me/sputnikby/5596" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>."Я не скажу, что у меня полная информация, она постоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих", - приводит Белта слова Лукашенко в ответ на вопрос журналистов, связанный с несостоявшимся накануне въездом Кондрусевича в Белоруссию и отсутствием комментариев ведомств насчет этой ситуации.Как отмечает Sputnik Беларусь, президент рассказал, что глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в <a href="https://ria.ru/location_Warsaw" target="_blank">Варшаву</a> и, получив определенные задачи, возвращался в Белоруссию и попал в этот список невъездных, который общий у Белоруссии и России. "Не только он один, просто он - более известная фигура", - уточнил Лукашенко. Он также рассказал, что появилась информация о возможности наличия у Кондрусевича не одного гражданства.Ранее в Римско-католической церкви Белоруссии сообщили, что главу белорусских католиков Кондрусевича, который является гражданином республики, не пустили домой из зарубежной поездки без объяснения причин. Кондрусевич возвращался из Польши, где провел богослужения. Из-за этого иерарх был вынужден вернуться в Польшу. В государственном пограничном комитете Белоруссии РИА Новости заявили, что ведомство данную ситуацию не комментирует.До инцидента Кондрусевич призывал власти республики начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов оппозиции после выборов. Он также назвал действия представителей силовых структур Белоруссии на территории Красного костела в Минске, где во время одной из акции протеста милиция заблокировала вход, "неадекватными и противоправными".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200831/katoliki-1576532632.html
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светлана тихановская, архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич), александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире

Лукашенко объяснил, почему митрополита Кондрусевича не пустили в страну

14:36 01.09.2020
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© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич попал в общий список невъездных РФ и Белоруссии, по словам главы республики, Кондрусевич получил определенные задачи в Польше, передает Sputnik Беларусь.
"Я не скажу, что у меня полная информация, она постоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих", - приводит Белта слова Лукашенко в ответ на вопрос журналистов, связанный с несостоявшимся накануне въездом Кондрусевича в Белоруссию и отсутствием комментариев ведомств насчет этой ситуации.
Как отмечает Sputnik Беларусь, президент рассказал, что глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Белоруссию и попал в этот список невъездных, который общий у Белоруссии и России. "Не только он один, просто он - более известная фигура", - уточнил Лукашенко. Он также рассказал, что появилась информация о возможности наличия у Кондрусевича не одного гражданства.

"Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он - главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность", - отметил глава государства.

Ранее в Римско-католической церкви Белоруссии сообщили, что главу белорусских католиков Кондрусевича, который является гражданином республики, не пустили домой из зарубежной поездки без объяснения причин. Кондрусевич возвращался из Польши, где провел богослужения. Из-за этого иерарх был вынужден вернуться в Польшу. В государственном пограничном комитете Белоруссии РИА Новости заявили, что ведомство данную ситуацию не комментирует.
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 14:58Протесты в Белоруссии
Пограничники не пустили главу католиков Белоруссии в страну
До инцидента Кондрусевич призывал власти республики начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов оппозиции после выборов. Он также назвал действия представителей силовых структур Белоруссии на территории Красного костела в Минске, где во время одной из акции протеста милиция заблокировала вход, "неадекватными и противоправными".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.
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Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
161611313
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАрхиепископ-митрополит Минско-Могилёвский (Тадеуш Кондрусевич)Александр ЛукашенкоПольшаБелоруссияВ мире
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