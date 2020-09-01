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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200901/kondrusevich-1576571380.html
Главу католиков Белоруссии не пустили в страну, верующие готовят запросы
Католики Белоруссии направят запросы в Госпогранкомитет для выяснения причин недопуска в страну главы Римско-католической церкви (РКЦ) в республике, митрополита РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:55
2020-09-01T12:55
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
белоруссия
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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Католики Белоруссии направят запросы в Госпогранкомитет для выяснения причин недопуска в страну главы Римско-католической церкви (РКЦ) в республике, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, далее могут обратиться в администрацию президента, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Конференции католических епископов Белоруссии ксендз Юрий Санько.Ранее в Римско-католической церкви Белоруссии сообщили, что Кондрусевича, который является гражданином республики, не пустили домой из зарубежной поездки без объяснения причин. Кондрусевич возвращался из Польши, где провел богослужения. Из-за этого иерарх был вынужден вернуться в Польшу."Ничего не определилось. Сейчас запросы делаем в Госпогранкомитет, митрополит от своего имени, по законодательству он как заинтересованное лицо может обращаться, его доверенное лицо. И мы от епархии будем обращаться в Госпогранкомитет, чтобы разъяснили нам, почему нашего владыку не пустили", - сказал Санько.По его словам, в случае отсутствия разъяснения со стороны пограничников РКЦ в Белоруссии обратится выше - в администрацию президента.Как отметил Санько, митрополит Кондрусевич сейчас остается в Польше, он переживает из-за случившегося. "Ситуация не просто в Беларуси, в мировом масштабе неординарная и беспрецедентная", - добавил собеседник агентства.Между тем в пресс-службе государственного пограничного комитета Белоруссии РИА Новости заявили, что данную ситуацию в ведомстве по-прежнему не комментируют.Ранее Кондрусевич призывал власти республики начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся акций протеста. Он также подверг критике действия представителей силовых структур Белоруссии на территории Красного костела в Минске, где во время протеста оказались заблокированы люди, назвал их "неадекватными и противоправными".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/tserkov-1576098823.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575851978.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576567799.html
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новости - религия и мировоззрение, белоруссия

Главу католиков Белоруссии не пустили в страну, верующие готовят запросы

12:55 01.09.2020
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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковГлава российских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич
Глава российских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Католики Белоруссии направят запросы в Госпогранкомитет для выяснения причин недопуска в страну главы Римско-католической церкви (РКЦ) в республике, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, далее могут обратиться в администрацию президента, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Конференции католических епископов Белоруссии ксендз Юрий Санько.
Ранее в Римско-католической церкви Белоруссии сообщили, что Кондрусевича, который является гражданином республики, не пустили домой из зарубежной поездки без объяснения причин. Кондрусевич возвращался из Польши, где провел богослужения. Из-за этого иерарх был вынужден вернуться в Польшу.
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"Ничего не определилось. Сейчас запросы делаем в Госпогранкомитет, митрополит от своего имени, по законодательству он как заинтересованное лицо может обращаться, его доверенное лицо. И мы от епархии будем обращаться в Госпогранкомитет, чтобы разъяснили нам, почему нашего владыку не пустили", - сказал Санько.
По его словам, в случае отсутствия разъяснения со стороны пограничников РКЦ в Белоруссии обратится выше - в администрацию президента.
Как отметил Санько, митрополит Кондрусевич сейчас остается в Польше, он переживает из-за случившегося. "Ситуация не просто в Беларуси, в мировом масштабе неординарная и беспрецедентная", - добавил собеседник агентства.
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16 августа, 13:39
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Между тем в пресс-службе государственного пограничного комитета Белоруссии РИА Новости заявили, что данную ситуацию в ведомстве по-прежнему не комментируют.
Ранее Кондрусевич призывал власти республики начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся акций протеста. Он также подверг критике действия представителей силовых структур Белоруссии на территории Красного костела в Минске, где во время протеста оказались заблокированы люди, назвал их "неадекватными и противоправными".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.
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