Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20200901/kompleks-1576573287.html
В Твери открылся новый комплекс суворовского училища
В Твери во вторник, 1 сентября, открылся новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского военного училища, сообщает пресс-служба правительства Тверской... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:19
2020-09-01T14:20
тверская область
игорь руденя
тверское суворовское военное училище
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576577322_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_5f128014eea84c19fd555962563cbd0a.jpg
<strong>ТВЕРЬ, 1 сен – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a> во вторник, 1 сентября, открылся новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского военного училища, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a>.По словам губернатора области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Рудени</a>, ставшего почетным гостем первой линейки в училище, открытие нового комплекса суворовского училища имеет особое значение в год 75-летия Великой Победы.Новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского училища включает трехэтажный корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, плац и площадь для торжественных построений.Участвовавший в линейке вице-премьер РФ Юрий Борисов отметил, что ровно 515 дней назад - 21 февраля 2019 года - был заложен первый камень в комплекс зданий, который "мы сегодня наблюдаем с восхищением и благодарностью всем военным строителям, которые сделали для всех нас и для тверчан этот праздник - построили такое замечательное училище".По его словам, училище стало одним из самых передовых и современных в России. По информации пресс-службы, к 2021 году в учреждении заработает уникальный класс. Специально для Тверского суворовского училища создан многофункциональный образовательный комплекс-трансформер для изучения основ летной подготовки, астронавигации, астрономии и других естественных наук. В практической зоне можно моделировать работу служб аэродрома и отрабатывать их взаимодействие с летным составом. В теоретической – готовиться к полетам.Архитектура нового СВУ отсылает к историческому зданию в центре Твери, где ранее располагалось училище. При этом вновь построенные корпуса спроектированы по типовым и успешно реализованным объектам образования Минобороны России. Сооружения такого плана созданы в суворовских и президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Туле</a>. ТвСВУ – старейшее из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. За эти годы обучение в нем прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро – Героя России.
https://realty.ria.ru/20200901/uchilische-1576565267.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576577322_269:0:1976:1280_1400x0_80_0_0_39bfe4f3ceeedda497b2f925c97b010a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, тверское суворовское военное училище

В Твери открылся новый комплекс суворовского училища

13:19 01.09.2020 (обновлено: 14:20 01.09.2020)
391
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиОткрытие нового комплекса суворовского училища в Твери
Открытие нового комплекса суворовского училища в Твери - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 1 сен – РИА Новости. В Твери во вторник, 1 сентября, открылся новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского военного училища, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
По словам губернатора области Игоря Рудени, ставшего почетным гостем первой линейки в училище, открытие нового комплекса суворовского училища имеет особое значение в год 75-летия Великой Победы.
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиОткрытие нового комплекса суворовского училища в Твери
Открытие нового комплекса суворовского училища в Твери - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Открытие нового комплекса суворовского училища в Твери
"Учебное заведение является гордостью Верхневолжья. Здесь воспитано несколько поколений выдающихся офицеров, государственных и научных деятелей. Сегодняшним суворовцам оказана высокая честь – продолжить дело беззаветного служения своей стране. Здесь сформированы все условия для воспитания высокообразованных, духовно и физически сильных молодых людей – будущей элиты российской армии, военной науки, оборонно-промышленного комплекса", - сказал глава региона.
Новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского училища включает трехэтажный корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, плац и площадь для торжественных построений.
Участвовавший в линейке вице-премьер РФ Юрий Борисов отметил, что ровно 515 дней назад - 21 февраля 2019 года - был заложен первый камень в комплекс зданий, который "мы сегодня наблюдаем с восхищением и благодарностью всем военным строителям, которые сделали для всех нас и для тверчан этот праздник - построили такое замечательное училище".
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 11:30
Построен новый военный городок для Тверского Суворовского училища
По его словам, училище стало одним из самых передовых и современных в России.
По информации пресс-службы, к 2021 году в учреждении заработает уникальный класс. Специально для Тверского суворовского училища создан многофункциональный образовательный комплекс-трансформер для изучения основ летной подготовки, астронавигации, астрономии и других естественных наук. В практической зоне можно моделировать работу служб аэродрома и отрабатывать их взаимодействие с летным составом. В теоретической – готовиться к полетам.
Архитектура нового СВУ отсылает к историческому зданию в центре Твери, где ранее располагалось училище. При этом вновь построенные корпуса спроектированы по типовым и успешно реализованным объектам образования Минобороны России. Сооружения такого плана созданы в суворовских и президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле.
ТвСВУ – старейшее из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. За эти годы обучение в нем прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро – Героя России.
100000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяТверское суворовское военное училище
Рекомендуем
Ивановская (Тайницкая) башня Тульского кремля
Выставка архивных документов об истории Тульского кремля пройдет в Москве
Нахимовское Военно Морское училище
Путин сообщил о завершении создания филиалов Нахимовского училища
Гостиница площадью 33 тыс кв м появится в подмосковных Химках
Гостиница площадью 33 тысяч кв м появится в подмосковных Химках
МСП банк
МСП Банк поддержал создание в Новокузнецке предприятия по переработке шин
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня
Нарышкин рассказал, почему СССР передал Китаю секреты атомной бомбы
Иван Сафронов в зале суда
У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на авиасалоне Singapore Airshow 2020 в Сингапуре
Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей
Работа за компьютером
На Тамбовщине открыт первый детский образовательный центр "IT-куб"
Президент России Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке Помнить — значит знать в режиме видеоконференции
Путин: кто-то забывает, что именно Германия напала на СССР в 1941 году
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В строительство подмосковных объектов вернули более 450 млн рублей
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил школьнику - кадету Вячеславу Беликову - нагрудный знак Горячее сердце, спасшего утопающую женщину
Липецкого кадета наградили за спасение утопающей женщины
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Замглавы Генштаба Арсланову добавили еще одно обвинение
Иван Сафронов
Защита подала кассационную жалобу на арест Сафронова
Начало учебного года в школах России
В Тюменской области в День знаний открылись две новых школы
День знаний в школе №11 в Краснодаре
Новую школу на 400 мест открыли в оренбургском селе Черный Отрог
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния