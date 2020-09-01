https://ria.ru/20200901/kompleks-1576573287.html

В Твери открылся новый комплекс суворовского училища

В Твери во вторник, 1 сентября, открылся новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского военного училища, сообщает пресс-служба правительства Тверской... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:19

2020-09-01T13:19

2020-09-01T14:20

тверская область

игорь руденя

тверское суворовское военное училище

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<strong>ТВЕРЬ, 1 сен – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a> во вторник, 1 сентября, открылся новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского военного училища, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a>.По словам губернатора области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Рудени</a>, ставшего почетным гостем первой линейки в училище, открытие нового комплекса суворовского училища имеет особое значение в год 75-летия Великой Победы.Новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского училища включает трехэтажный корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, плац и площадь для торжественных построений.Участвовавший в линейке вице-премьер РФ Юрий Борисов отметил, что ровно 515 дней назад - 21 февраля 2019 года - был заложен первый камень в комплекс зданий, который "мы сегодня наблюдаем с восхищением и благодарностью всем военным строителям, которые сделали для всех нас и для тверчан этот праздник - построили такое замечательное училище".По его словам, училище стало одним из самых передовых и современных в России. По информации пресс-службы, к 2021 году в учреждении заработает уникальный класс. Специально для Тверского суворовского училища создан многофункциональный образовательный комплекс-трансформер для изучения основ летной подготовки, астронавигации, астрономии и других естественных наук. В практической зоне можно моделировать работу служб аэродрома и отрабатывать их взаимодействие с летным составом. В теоретической – готовиться к полетам.Архитектура нового СВУ отсылает к историческому зданию в центре Твери, где ранее располагалось училище. При этом вновь построенные корпуса спроектированы по типовым и успешно реализованным объектам образования Минобороны России. Сооружения такого плана созданы в суворовских и президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Туле</a>. ТвСВУ – старейшее из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. За эти годы обучение в нем прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро – Героя России.

https://realty.ria.ru/20200901/uchilische-1576565267.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, тверское суворовское военное училище