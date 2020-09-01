https://ria.ru/20200901/kompensatsiya-1576581956.html

В России могут упростить процедуру компенсации морального вреда работнику

Минтруд России подготовил законопроект, упрощающий процедуру истребования компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав, соответствующий проект... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T15:02

2020-09-01T15:02

2020-09-01T15:02

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Минтруд России</a> подготовил законопроект, упрощающий процедуру истребования компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Законопроектом предлагается установить сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного работнику нарушением его трудовых прав", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.Сейчас, если работник и работодатель не приходят к соглашению о восстановлении нарушенных прав и выплате компенсации морального вреда, работнику приходится обращаться в суд. Когда суд признает нарушения, а сами права восстановлены, работнику сложно получить компенсацию морального вреда. Уточняется, что сейчас на законодательном уровне отсутствуют сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда за эти нарушения.Законопроект устанавливает сроки, в течение которых можно обратиться за судебным взысканием компенсации морального вреда в связи нарушением трудовых прав. Работник сможет подавать иск либо одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав, либо в течение трехмесячного срока с момента вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.

https://ria.ru/20200826/posobiya-1576346627.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество