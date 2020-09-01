https://ria.ru/20200901/kompensatsiya-1576581956.html
В России могут упростить процедуру компенсации морального вреда работнику
Минтруд России подготовил законопроект, упрощающий процедуру истребования компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав, соответствующий проект... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:02
2020-09-01T15:02
2020-09-01T15:02
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Минтруд России</a> подготовил законопроект, упрощающий процедуру истребования компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Законопроектом предлагается установить сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного работнику нарушением его трудовых прав", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.Сейчас, если работник и работодатель не приходят к соглашению о восстановлении нарушенных прав и выплате компенсации морального вреда, работнику приходится обращаться в суд. Когда суд признает нарушения, а сами права восстановлены, работнику сложно получить компенсацию морального вреда. Уточняется, что сейчас на законодательном уровне отсутствуют сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда за эти нарушения.Законопроект устанавливает сроки, в течение которых можно обратиться за судебным взысканием компенсации морального вреда в связи нарушением трудовых прав. Работник сможет подавать иск либо одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав, либо в течение трехмесячного срока с момента вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.
https://ria.ru/20200826/posobiya-1576346627.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минтруд России
подготовил законопроект, упрощающий процедуру истребования компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроектом предлагается установить сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного работнику нарушением его трудовых прав", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.
Сейчас, если работник и работодатель не приходят к соглашению о восстановлении нарушенных прав и выплате компенсации морального вреда, работнику приходится обращаться в суд. Когда суд признает нарушения, а сами права восстановлены, работнику сложно получить компенсацию морального вреда. Уточняется, что сейчас на законодательном уровне отсутствуют сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда за эти нарушения.
Законопроект устанавливает сроки, в течение которых можно обратиться за судебным взысканием компенсации морального вреда в связи нарушением трудовых прав. Работник сможет подавать иск либо одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав, либо в течение трехмесячного срока с момента вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.