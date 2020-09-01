https://ria.ru/20200901/kobzon-1576554457.html

Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве

Неизвестный заявил об угрозе взрыва памятника артисту Иосифу Кобзону на западе Москвы, однако сообщение оказалось ложным, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T00:59

2020-09-01T00:59

2020-09-01T00:59

иосиф кобзон

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Неизвестный заявил об угрозе взрыва памятника артисту <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Kobzon/" target="_blank" data-auto="true">Иосифу Кобзону</a> на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, однако сообщение оказалось ложным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, неизвестный сообщил, что может быть взорван памятник Кобзону на Востряковском кладбище."Аноним сообщил о минировании памятника. При проверке никаких угроз не выявлено", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20200728/1575070070.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иосиф кобзон, москва, происшествия