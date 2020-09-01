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Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
Неизвестный заявил об угрозе взрыва памятника артисту Иосифу Кобзону на западе Москвы, однако сообщение оказалось ложным, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T00:59
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иосиф кобзон
москва
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Неизвестный заявил об угрозе взрыва памятника артисту <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Kobzon/" target="_blank" data-auto="true">Иосифу Кобзону</a> на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, однако сообщение оказалось ложным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, неизвестный сообщил, что может быть взорван памятник Кобзону на Востряковском кладбище."Аноним сообщил о минировании памятника. При проверке никаких угроз не выявлено", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200728/1575070070.html
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иосиф кобзон, москва, происшествия

Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве

00:59 01.09.2020
1677
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПамятник Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в Москве
Памятник Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Памятник Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Неизвестный заявил об угрозе взрыва памятника артисту Иосифу Кобзону на западе Москвы, однако сообщение оказалось ложным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, неизвестный сообщил, что может быть взорван памятник Кобзону на Востряковском кладбище.
"Аноним сообщил о минировании памятника. При проверке никаких угроз не выявлено", - сказал собеседник агентства.
Телефоны в дежурной части ОВД
28 июля, 20:07
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в магазине "Ашан" на севере Москвы
6733329
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Иосиф КобзонМоскваПроисшествия
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