https://ria.ru/20200901/kobzon-1576554457.html
Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
Неизвестный заявил об угрозе взрыва памятника артисту Иосифу Кобзону на западе Москвы, однако сообщение оказалось ложным, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T00:59
2020-09-01T00:59
2020-09-01T00:59
иосиф кобзон
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Неизвестный заявил об угрозе взрыва памятника артисту <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Kobzon/" target="_blank" data-auto="true">Иосифу Кобзону</a> на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, однако сообщение оказалось ложным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, неизвестный сообщил, что может быть взорван памятник Кобзону на Востряковском кладбище."Аноним сообщил о минировании памятника. При проверке никаких угроз не выявлено", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200728/1575070070.html
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иосиф кобзон, москва, происшествия