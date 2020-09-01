https://ria.ru/20200901/klyuev-1576605638.html
Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Актер Игорь Ливанов рассказал РИА Новости, что артист Борис Клюев был замечательным человеком с чувством юмора. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T23:26
2020-09-01T23:26
2020-09-01T23:33
умер борис клюев
россия
игорь ливанов
борис клюев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576604847_0:332:3048:2047_1400x0_80_0_0_8580c9731440394aa5d884dd2e2f391a.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сентября, РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_igor-livanov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Ливанов</a> рассказал РИА Новости, что артист <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Клюев</a> был замечательным человеком с чувством юмора.Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев, запомнившийся зрителям по многочисленным ролям в кино и театре, во вторник скончался в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 77-м году жизни.
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576604847_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_cf8830591d7ee7b9b4ef706a8a28fe27.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер борис клюев, россия, игорь ливанов, борис клюев, москва