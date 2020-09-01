Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/klyuev-1576605638.html
Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Актер Игорь Ливанов рассказал РИА Новости, что артист Борис Клюев был замечательным человеком с чувством юмора. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T23:26
2020-09-01T23:33
умер борис клюев
россия
игорь ливанов
борис клюев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576604847_0:332:3048:2047_1400x0_80_0_0_8580c9731440394aa5d884dd2e2f391a.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сентября, РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_igor-livanov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Ливанов</a> рассказал РИА Новости, что артист <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Клюев</a> был замечательным человеком с чувством юмора.Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев, запомнившийся зрителям по многочисленным ролям в кино и театре, во вторник скончался в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 77-м году жизни.
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576604847_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_cf8830591d7ee7b9b4ef706a8a28fe27.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер борис клюев, россия, игорь ливанов, борис клюев, москва

Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева

23:26 01.09.2020 (обновлено: 23:33 01.09.2020)
2593
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНародный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве
Народный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сентября, РИА Новости. Актер Игорь Ливанов рассказал РИА Новости, что артист Борис Клюев был замечательным человеком с чувством юмора.
Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев, запомнившийся зрителям по многочисленным ролям в кино и театре, во вторник скончался в Москве на 77-м году жизни.

"У меня с Борисом были самые хорошие, самые товарищеские отношения, самые профессиональные. Он был очень замечательный человек с огромным чувством юмора, которое его никогда не подводило. Он не был заносчив, он был доступен. Очень хороший актер и очень хороший человек", - сказал Ливанов.

9103010
Обсудить 0
Умер Борис КлюевРоссияИгорь ЛивановБорис КлюевМосква
Рекомендуем
Актер Борис Клюев
В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева
Кадр из фильма Цой
Друг Виктора Цоя прокомментировал скандал вокруг фильма Учителя
Прогон спектакля Принцесса Ивонна
Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
Американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло
Автор хита "I Like to Move It" умер в возрасте 49 лет
Юрий Шлыков на прощании с режиссёром Станиславом Говорухиным
В центре Москвы побили народного артиста Юрия Шлыкова
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого Доживем до понедельника
Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
Актер Борис Клюев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москв
Звезда "Ворониных" прокомментировала смерть Бориса Клюева
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский сделал прививку от коронавируса
Летучая мышь
Специалисты рассказали, как избавиться от "залетных" летучих мышей
Модельер Айшат Кадырова на ежегодной церемонии вручения наград Fashion New Year Awards 2018 в Москве. 18 декабря 2017
Дочь Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни
Уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов
Умер экс-омбудсмен России Олег Миронов
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
В Госдуме ответили на заявление Тихановской о Крыме
Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра
Гендиректор СТС выразил соболезнования родным Клюева
Актер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля Маскарад в Малом театре
Названа причина смерти Бориса Клюева
Актер Борис Клюев
Любимова высказалась о таланте Клюева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния