https://ria.ru/20200901/klyuev-1576605638.html

Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева

Актер Игорь Ливанов рассказал РИА Новости, что артист Борис Клюев был замечательным человеком с чувством юмора. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T23:26

2020-09-01T23:26

2020-09-01T23:33

умер борис клюев

россия

игорь ливанов

борис клюев

москва

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<strong>МОСКВА, 1 сентября, РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_igor-livanov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Ливанов</a> рассказал РИА Новости, что артист <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Клюев</a> был замечательным человеком с чувством юмора.Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев, запомнившийся зрителям по многочисленным ролям в кино и театре, во вторник скончался в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 77-м году жизни.

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис клюев, россия, игорь ливанов, борис клюев, москва